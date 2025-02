Horario y dónde ver por televisión el Sevilla-Real Mallorca

El Real Mallorca quiere continuar con su escalada en LaLiga. Tras derrotar a Las Palmas (3-1) en uno de los mejores partidos de la temporada, los de Jagoba Arrasate tienen ahora el reto de volver a recuperar el tono a domicilio con la siempre complicada visita al Sánchez Pizjuán para medirse al Sevilla.

Los bermellones necesitaban como el comer un triunfo como el que cosecharon en Son Moix el fin de semana pasada. El 2025 solo había traído desgracias hasta y el momento y la victoria, recuperando la mejor versión de muchos de los jugadores fijos en el once, tiene que haber servido como liberación ahora que ya no arrastran el peso de no haber conseguido ganar en este año.

Para este choque, Arrasate medita repetir el once que tan buen resultado le dio ante los de Diego Martínez Las bajas de Morlanes y Samu, a los que se espera estén listos para el siguiente compromiso liguero frente al Alavés, deja pocas opciones para el técnico de Berriatua, que en caso de modificar algo sería reforzando el centro del campo con la entrada de Antonio, aunque parece poco probable.

Por su parte, el Sevilla ha dejado atrás su mala primera vuelta y se encuentra en un gran momento. La goleada frente al Valladolid (0–4) les ha vuelto a reenganchar a la pelea por una plaza europea y afrontan el duelo ante el Mallorca como la oportunidad de seguir subiendo posiciones.

El partido, que servirá para cerrar la jornada 25 de LaLiga EA Sports, se disputará este lunes día 24 a partir de las 21 horas en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán. El encuentro podrá verse en directo a través de IB3, Gol Play y Dazn.