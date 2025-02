Arrasate, sobre la pelea por Europa: "Para mantenernos allí hay que dar el callo en partidos como el de Sevilla"

Jagoba Arrasate sabe que el Real Mallorca está en un momento clave para definir su futuro en LaLiga. El conjunto bermellón está en la pomada de equipos que pelean por una plaza europea y el choque ante el Sevilla puede marcar lo que ocurra hasta final de temporada. "Cuesta ganar, en la segunda vuelta sobre todo. Estamos una serie de equipos que el que pueda arrear con un par de victorias puede dar un salto muy grande. Si ganamos nos ponemos sextos, pero si nos ganan nos pasan y nos superan el golaverage. Hemos roto esa racha de derrotas, pero no nos podemos parar", ha comentado en la sala de prensa de Son Bibiloni.

El técnico de Berriatua ha analizado la gran igualdad reinante en la zona media de la clasificación. "Los cinco primeros están en otra historia. Hay tres que pelearán por LaLiga y dos la Champions. Hay nueve equipos, del sexto al 14, que no hay tanta diferencia. Más allá de pensar si nos conviene un resultado no, va a haber muchos enfrentamientos directos y lo que tenemos que hacer es lo de las últimas dos semanas. Para mantenernos en esas posiciones hay que dar el callo en partidos como el de mañana", ha apuntado.

Con el triunfo ante Las Palmas, el Mallorca alcanzó los 34 puntos, una gran puntuación en la jornada 24. Unos números que permiten hablar sobre Europa, aunque Arrasate ha querido ser más prudente.: "Pierde el Alavés, el Valencia, Las Palmas… La permanencia va a estar más cara que el año pasado. Si pones el 4 por delante en la puntuación te puedes sentir un poco más tranquilo. Tenemos 34 y nos falta un poco".

Arrasate ha dejado caer que repetirá el mismo once que tan buen partido jugó ante Las Palmas, sobre todo tras confirmarse que Manu Morlanes y Samu Costa no están convocados. "Todas las semanas tenemos cosas que nos cuestionamos. Cuando ganas dices: voy a repetir. Pero durante la semana ves al rival, lo analizas... Se trata de sacar el mejor once mañana. Una de las posibilidades es continuidad al once que tan bien funcionó ante Las Palmas", ha explicado.

Pese a todo lo bueno, hay una cuestión que mosquea al entrenador bermellón y es la falta de solidez defensiva, ya que el Mallorca lleva desde el partido ante el Getafe en diciembre sin dejar la portería a cero: "Lo que hicimos el otro día a nivel ofensivo estuvo bien, pero nos faltó rigor defensivo, lo tenemos que recuperar para tener opciones. Con eso no nos da para mañana tener una alegría. Hay que mejorar. Hemos incidido en ello".

Respecto al Sevilla, lo ha calificado de rival directo y ha destacado el buen momento que atraviesan. "Es un proyecto nuevo y me gusta. Tiene automatismos bastante mecanizados y la gente de arriba está en un gran momento. Va a estar de lleno en esta pelea. Nos va a exigir nuestra mejor versión", ha destacado.

"Es un partido muy importante y hay que añadir el hecho de que juegas el último y ya sabes los resultados y dónde puedes terminar la jornada", ha añadido.