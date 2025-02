Sergi Darder:"No se ha visto al mejor Darder del Espanyol todavía, pero llegará"

Sergi Darder (Artà, 1993) muestra en su discurso la misma combinación de elegancia y autocrítica que define su trayectoria en Primera División, ahora desde su Mallorca natal y Real.

¿Es usted el líder?

No, el líder es el entrenador, que delega por ejemplo en Raíllo. Fui capitán en el Espanyol y me sentí la referencia, como cuando de pequeños éramos delegados de clase. Me gusta cargar con la responsabilidad en el campo.

Soy el que estudió los vídeos de sus mejores jugadas cuando lo ficharon.

Al final, las estadísticas nos guían y sé que tengo que mejorar mis marcas, han de destacar más. Ahora bien, mi motivación es hacer que juegue el equipo.

¿Se ha reivindicado esta temporada?

He contado con más elementos para demostrar que puedo hacer mi trabajo. Me he encontrado más cómodo, pero siempre se puede mejorar.

Antes Arrasate que Aguirre, ¿adónde vamos a parar?

Este año me he sentido individualmente más a gusto porque me gusta tocar, ir a recibir y el año pasado sucedía poco o nada. Pero no se puede desmerecer el trabajo colectivo, que nos permitió mantenernos en Primera.

Usted quiere ser centrocampista, como todo el mundo.

Yo quiero ser titular, y egoístamente firmo 38 alineaciones al año aunque sea de portero. Soy un medio centro al cien por cien, pero nunca me quejaré de la posición en que me pongan.

No necesitamos menos Darder, necesitamos más Darder.

Arrasate nos da este año mucha libertad, lo cual me obliga a aparecer más, por edad y por jerarquía. Me toca.

Le dábamos por perdido, ¿llegó a decirse que esto no funcionaría?

Lo pensé, porque soy autocrítico, pero a veces no puedes lucir individualmente. Hubo momentos en que me dije que «no soy capaz de ser el Sergi de antes», pero sin rendirme ni mucho menos. Si esta circunstancia me hubiera pillado con cinco años menos, me habría afectado.

Y encima trabajaba usted en casa.

Es un lujo, y la temporada pasada no me rendí por esa facilidad de volver a casa, tomarme un café en Artà con los amigos y recuperar la confianza.

¿No será que en el momento decisivo del encuentro se pone usted a pensar?

Me gusta reflexionar en la vida, no solo en el fútbol, y esa percepción se debe a que cuando estoy en el campo pienso siempre en lo que va a hacer el compañero.

¿Nos queda por ver lo mejor de Darder?

Sí, todavía no se ha podido ver al mejor Sergi del Espanyol, o solo con cuentagotas. No he demostrado mi máxima versión, pero llegará.

Su Espanyol es un contrasentido, un equipo difícil de explicar.

Hay una frase antigua y real, «Ser del Espanyol en Barcelona es muy difícil». La prensa solo vive para un equipo, te encuentras 25 barcelonistas por cada españolista, que se siente ninguneado y acosado desde el colegio. Y no por haber salido mal del club negaré que me sentí como un españolista más. Me involucré, viví los colores.

Pudo ser del Barça y de la Selección.

Estuve preseleccionado, siempre en el límite del corte, es un sueño pendiente. El Barça es otro equipo que mostró interés, pero por A o por B no se materializó. Podría lamentarme de que falta en mi currículum un equipo más grande pero, ¿habría jugado en un equipo más grande? Desde luego, hubiera tenido mayor repercusión y más opciones de ser seleccionado, pero no me quita el sueño.

¿Los psicólogos sirven para algo?

Son imprescindibles en este mundo. Toqué fondo y, de no ser por un psicólogo o coach, no hubiera retomado mi nivel anterior. Él me salvó, no me escondo, también ayudó mi familia.

Valdano dice que los expertos del videojuego Fifa no se atreverían a saltar al campo.

Solo puedo añadir que muchos jugadores con más talento que yo no han llegado a Primera, por no saber dejar a un lado la presión del estadio.

¿Ha condenado a Rubiales?

No me corresponde. El beso culminó un cúmulo de frustraciones y no es tan grave en sí mismo, pero no me pasó a mí.

¿Darder es el serio y Abdón el bromista de Artà?

Esa perspectiva solo funciona para quienes no nos conocen, aunque yo parezco muy responsable y sin el toque de personaje que tiene Abdón.

¿En qué puesto merece acabar la Liga el Mallorca?

Hemos de luchar para acabar entre los diez primeros sin renunciar a nada, aunque con el Espanyol descendimos tras una temporada en Europa.

¿Es tabú hablar de jubilación en el vestuario?

Es el peor momento de la trayectoria de un jugador, por suerte no he llegado todavía. Nadie se quiere retirar, nos gustaría jugar toda la vida.

Suscríbete para seguir leyendo