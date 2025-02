El 'palo' de Muriqi a los extranjeros que viven en Mallorca: "No me gustan los que no hablan español"

El delantero del Real Mallorca, Vedat Muriqi, ha sido el último invitado del programa 'Pim Pam Llum' de IB3, conducido por la actriz de Alcúdia Llum Barrera y el periodista mallorquín Àngels Aguiló.

El kosovar, querido y admirado por los aficionados del Mallorca, dio su opinión sobre diferentes temas y disfrutó de varias pruebas que demostraban su adaptación a la isla.

Muriqi, contra los extranjeros que no hablan español

Entre los temas que trataron los presentadores con el futbolista, Vedat Muriqi confesó lo que menos le gusta de Mallorca: "Primero: no me gustan los extranjeros y mira que yo soy extranjero. Y segundo: no me gustan extranjeros que no hablan español y viven aquí muchos años. Entiendo que si has llegado ahora, hace uno o dos años, y te cuesta, todo perfecto, pero llevas diez años, tienes mil millones en el banco y una casa de diez millones, tienes que aprender español".

Llum Barrera y Àngels Aguiló apoyaron el comentario del kosovar, que en poco tiempo ya habla un buen castellano. La actriz destacó este punto y el '7' bermellón contó cómo aprendió la lengua: "Tuve tiempo de tener exámenes unos meses. Cuando vine aquí cedido cuatro meses y estaba solo y vivía en un hotel. Tenía mucho tiempo y hacía exámenes online y como soy un poco sinvergüenza, si fallo me da igual y me gusta que la gente me corrija. Por eso aprendí rápido".

El kosovar se pronuncia sobre el "fuck off" de Bellingham

El periodista Àngels Aguiló le preguntó a Vedat Muriqi cuántos partidos de sanción tendría el kosovar si fuera él el que le dijera "fuck off" a un árbitro, en referencia a la polémica generada por la expulsión del jugador del Real Madrid, Jude Bellingham, tras pronunciar ese insulto mientras hablaba con el árbitro Munuera Montero en su encuentro ante Osasuna.

"Si te acuerdas, yo, sin decir nada, con una peineta... cuatro supongo", sentenció el delantero. Finalmente, Jude Bellingham se perderá los dos próximos compromisos del conjunto blanco después de que el Comité de Disciplina diera por buena la versión que reflejó en el acta Munuera Montero.