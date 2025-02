Maffeo y su primera charla con Jagoba Arrasate: "Le dije que me quería ir"

Pablo Maffeo ha conseguido girar su situación en el Real Mallorca. El lateral bermellón, que el curso pasado vivió sus momentos más bajos desde su llegada a isla, ha reconocido que su idea era salir el pasado verano, "Yo me quería ir en ese momento. Soy una persona de impulsos y sentía que aquí no estaba bien a nivel personal. Llegó Jagoba y la primera charla que tuve con él le dije que me quería ir. Pero gracias a él y los compañeros me han ayudado a dar la vuelta a la situación. Ahora he cambiado y estoy feliz", ha reconocido en el programa de radio La Zona 10.

Cuestionado acerca de las posibilidades del equipo de ir a Europa a final de temporada, el defensor catalán ha expresado prudencia: "Sería una experiencia para todos. Hay ilusión, pero hay que ser realistas. El objetivo es salvarse y quedar de mitad de tabla para arriba. Poco a poco el club va haciendo las cosas bien y está creciendo".

Tras reconocer que no se plantea jugar con ninguna otra selección que Argentina a pesar de tener la posibilidad de hacerlo con España o Italia, Maffeo no se ha mordido la lengua al ser cuestionado sobre su relación con Vinicius y Bellingham, futbolistas del Real Madrid.

"A mí me cae mejor Vinicius porque lo ves venir. Es caliente, es como yo y va a entrar. El otro (Bellingham) va por detrás. Es un poco como me pasa en la vida real. No te caigo bien, pero me vienes de frente. Si tú vas de señorito, si tú vas al niño que tiene frío y le pones la chaquetita, pero luego por detrás insultas y te metes con los compañeros… Eres un falso. Ven de cara, no pasa nada, si tú a mí también me caes mal, pero no vengas de buenas. Prefiero a Vinicius porque sé cómo es", ha afirmado Maffeo.