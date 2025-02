Maffeo: "Me cae mejor Vinicius que Bellingham porque lo ves venir de frente, no va por detrás"

Pablo Maffeo no se muerde la lengua. El futbolista del Real Mallorca, centro de la ira de los aficionados del Real Madrid tras sus 'piques' con Vinicius en las últimas temporadas o con Bellingham en la pasada Supercopa de España, ha dado su opinión sobre ambos en una entrevista concedida al programa La Zona 10 de Fibwi Radio.

"A mí me cae mejor Vinicius porque lo ves venir. Es caliente, es como yo y va a entrar. El otro (Bellingham) va por detrás. Es un poco como me pasa en la vida real. No te caigo bien, pero me vienes de frente. Si tú vas de señorito, si tú vas al niño que tiene frío y le pones la chaquetita, pero luego por detrás insultas y te metes con los compañeros… Eres un falso. Ven de cara, no pasa nada, si tú a mí también me caes mal, pero no vengas de buenas. Prefiero a Vinicius porque sé cómo es", ha afirmado Maffeo.

Hay que recordar que una fea acción de Bellingham sobre el lateral de Sant Joan Despí fue el origen de la tangana que se vivió al final del partido que enfrentó a Real Mallorca y Real Madrid en las semifinales de la Supercopa de España.

El futbolista inglés, tras marcar el conjunto blanco el 3-0, le dio una colleja a Maffeo. Una acción que provocó la respuesta del mallorquinista y la intervención de otros jugadores bermellones para recriminar la acción al inglés, como Abdón Prats. Rudiger, Dani Rodríguez, Mascarell, Ceballos, Lucas Vázquez o Camavinga también tomaron parte en los incidentes, algunos de ellos para evitar que se llegara más lejos.

Auxiliares y miembros de los cuerpos técnicos de ambos equipos actuaron de inmediato para calmar los ánimos, algo que se consiguió no sin esfuerzo. Al final, los jugadores acabaron marchándose al vestuario y dialogando muchos de ellos sobre lo sucedido en esos instantes.

Maffeo, que está volviendo a recuperar su nivel y que ofreció una gran actuación en la última victoria de los bermellones frente a Las Palmas, ha reconocido también en la entrevista que le haría "mucha ilusión" jugar en Europa el curso que viene, aunque tiene claro que el objetivo es "quedar de media tabla para arriba".