Sergi Darder: "La posición de hoy es mi sitio, me he encontrado muy a gusto"

La victoria del Mallorca 3-1 contra Las Palmas es la victoria por una mayor diferencia en Liga que ha conseguido Sergi Darder desde que llegó al equipo bermellón. "Qué primera parte, se ha visto que hemos tenido minutos en la segunda parte también para hacer el cuarto, pero bueno es parte del fútbol. Es un día para disfrutar y para dar la enhorbuena a todos", apunta.

Sobre la efectividad del Mallorca de cara a portería, Darder ha recalcado la importancia de la parada de Greif en el segundo minuto de partido. "La parada de Dominik, nos ha dado medio partido. Hemos tenido mucho acierto y esto nos da mucha confianza para seguir haciendo buenos encuentros", señala.

Por culpa de las bajas de Morlanes y Samu Costa ha vuelto al centro del campo. "Al final es mi sitio. De once años en la élite ocho o nueve los he jugado en esta posición. Me he sentido muy cómodo, el equipo me ha acompañado muy bien y me he encontrado muy a gusto", confiesa.

"No hay persona más feliz en el mundo que yo"

Por otra parte, Vedat Muriqi ha marcado dos goles, algo que no conseguía desde hacía casi dos años ante el Valladolid. "Me voy muy contento. En este momento no hay persona más feliz en el mundo que yo. Metí dos goles y el equipo ha conseguido ganar el partido", asegura.

Sobre el encuentro, afirma que han conseguido lo que querían: ganar. "La primera parte, a parte de los goles, lo hicimos muy bien, con balón y sin, estábamos muy cómodos. En el segundo tiempo, hemos sufrido un poco, pero ya sabíamos que teníamos que ganar como fuera. Jugar mal o bien no me importa nada, quería vencer el partido lo antes posible y romper esa mala racha", incide.