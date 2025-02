El Real Mallorca se desata ante Las Palmas

Ya le tocaba al Real Mallorca y al mallorquinismo disfrutar de una noche como la de hoy en Son Moix. De un portazo los de Jagoba Arrasate cerraron un 2025 para el olvido con una gran victoria ante Las Palmas (3-1) en uno de los mejores partidos de la temporada. El doblete de Muriqi, unido al tanto de Dani Rodríguez, sirvió para que los bermellones arrasaran en la primera mitad y disfrutaran en la segunda.

El Mallorca suma al fin sus primeros tres puntos del año para macharse a los 34 y dejar atrás todos los males que le han acompañado en el último mes y medio. Gran partido de todos, especialmente de Asano, Navarro, Darder y Muriqi.

Arrasate, ante la baja de Samu y Morlanes, quiso meterle una variación al once que no empleaba desde hacía tiempo, apostando por dos extremos puros. El nipón no era titular desde el pasado 21 de diciembre en la victoria frente al Getafe en el Coliseum.

Y la idea le salió a la perfección al de Berriatua, porque su equipo cuajó una de las mejores primeras partes en mucho tiempo. El tempranero gol de Muriqi allanó el camino ante un flojo Las Palmas, que tan solo pudo acompañar con la mirada el vendaval en el que se convirtieron los bermellones, especialmente a partir del segundo gol del kosovar, que ampliaron la ventaja con otro tanto, esta vez obra de Dani Rodríguez.

Pero la fiesta, porque eso es lo que fue Son Moix, pudo haber sido muy diferente si Greif no hubiera sacado la mano a pasear en el minuto 2 a un disparo de Javi Muñoz que lo tenía todo para marcar y al que se le hizo de noche. Pasado el susto inicial, el Mallorca poco a poco hizo suyo el partido. Y en el minuto 6 llegó uno de los mejores goles del curso.

La banda izquierda mallorquinista era un puñal y ahí nació el tanto de Muriqi. El balón llegó a Dani Rodríguez, que coló un centro al área con el exterior que el kosovar se encargó de transformar con un cabezazo marca de la casa. Ha vuelto a la grande el '7' bermellón, con tres goles en una semana tras más de dos meses de sequía.

El tanto de los locales no varió en exceso el guion del choque. Los de Diego Martínez apostaban por la posesión, estéril eso sí, mientras que los de Arrasate esperaban su oportunidad de hincar el colmillo al contraataque. La movilidad de Asano y Robert Navarro, unidos a la clarividencia de Darder en el centro, empezaron a resquebrajar la floja defensa grancanaria, que hacía aguas por todos los costados.

Fiesta total

Parecía que no pasaba nada, hasta que en el minuto 28 Mojica sacó un centro raso que Viti no acertó a despejar para que Muriqi, haciendo el segundo de la tarde, disparase raso al primer palo ante la colaboración de Cillesen, que pudo hacer más.

El segundo gol desató a los bermellones, que empezaron con su festival. Combinaciones de mucha calidad, encontrando huecos por todos los costados y acosando el área rival. Y fruto de ello, tan solo seis minutos después, llegó el tercero. Mojica, en un regate poco habitual, se abrió hueco en banda izquierda. Su centró al corazón del área lo despejó de aquella manera Bajcetic, rebotando el balón en Loidodice, pareciendo Dani para empalarla de primera y hacer enloquecer a Son Moix, que no se acordaba de lo que eran tres goles en una primera mitad.

Son Moix era una fiesta total y la gente quería más. La crisis de 2025 se estaba cerrando con un puñetazo sobre la mesa y tenían ganas de seguir disfrutando. Quedaba una segunda mitad entera en la que la misión era no acabar sufriendo y rentabilizar 45 minutos de grandísimo nivel.

Asano, en su mejor partido del año, puso en pie a Son Moix tras una jugada espectacular en la que dejó a tres rivales atrás. Y Muriqi, en la jugada siguiente, envió el balón al palo en el que habría sido el tercero para él. Las Palmas era un juguete roto en manos de un Mallorca con ganas de pasarlo bien.

El cuarto parecía solo cuestión de tiempo, pero lo que llegó el gol de Bajcetic para Las Palmas con un remate desde dentro del área ante el que nada pudo hacer Greif. Un tanto que enfriaba el ambiente y que empezaba a poner nervioso al aficionado más pesimista.

El tanto vigorizó al conjunto amarillo y Arrasate metió mano metiendo en el campo a Antonio y Larin por Asano y Robert Navarro, que se llevaron una fuerte ovación por parte de Son Moix. Greif dio el susto tras un choque con McBurnie, al igual que Moleiro con un disparo que se marchó fregando el palo.

Pero al Mallorca esta vez no se le escapó como ante Osasuna y celebró un triunfo que tiene que servir para olvidar lo pasado y apostar por una temporada en la que todo es posible.