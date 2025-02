L'Opinió de Ricard Pla del RCD Mallorca-Las Palmas: Victòria per recuperar bones sensacions

Que el Mallorca marqui tres gols en mitja hora és un fet que s’allunya (surt) de tota lògica. Però, si hi ha un esport imprevisible i que de vegades en té poca, de lògica, aquest és el futbol. La Unión Deportiva Las Palmas, en una ocasió claríssima al primer minut de joc hauria pogut marcar, però la magnífica intervenció de Greif va evitar un altre daltabaix a Son Moix.

Cinc minuts més tard, Muriqi feia el primer de la golejada i encarrilava una victòria urgent per als mallorquinistes. És la segona vegada que el Mallorca aconsegueix fer tres gols i guanyar precisament davant l’equip canari. Recordareu el partit de la primera volta, amb un dos a tres i amb Muriqi expulsat en una acció estranya.

Devia ser per això, que el kosovar va sortir, ahir, com el millor del partit, amb dos gols, una pilota al pal i possiblement fent la millor actuació de la temporada. El partit va tenir bons moments a partir de l’un a zero i, sobretot, del segon gol. Va semblar que els de Jagoba Arrasate es treien un pes del damunt i s’atreviren amb jugades lligades al primer toc i enfilant la porteria d’un sorprès Cillessen, que no va estar gaire ben abrigat amb la seva defensa.

La victòria, no hi ha cap dubte, es presenta com a terapèutica, després d’un inici d’any molt dolent. N’hi haurà que diran que el rival era magre i que va donar facilitats, però la realitat és que el Mallorca hi va posar una marxa més que Las Palmas i hauria pogut fer més mal en algun dels contraatacs de què va disposar.

També queda clar que el partit d’ahir va servir per reivindicar jugadors com Muriqi i possiblement Sergi Darder. El mallorquí va completar una actuació notable, consumint tots els minuts del partit. Tres punts per recuperar bones sensacions i esvair dubtes per anar a Sevilla la setmana que ve amb més tranquil·litat.

