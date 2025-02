Arrasate: "No es el momento de mirar la clasificación, es el de mirarnos a nosotros mismos"

Jagoba Arrasate espera que el partido de este domingo frente a Las Palmas ponga punto y final a la mala racha de 202. El técnico del Real Mallorca ha afirmado en sala de prensa que el resultado del choque puede marcar el futuro camino del equipo, aunque ha incidido en la importancia de mirarse a sí mismo y no tanto a la posición en Liga. "No es momento de mirar la clasificación, es el de mirarnos a nosotros mismos. El partido puede marcar hacia dónde vamos. Hay que sacar nuestra mejor versión, quitarnos nuestros miedos y jugar más sueltos y con rigor", ha destacado.

El de Berriatua ha apuntado que sus jugadores han aprendido de los errores en el descuento cometidos ante Betis y Osasuna. "El otro día no es un accidente, los últimos minutos no los interpretamos muy bien. Dimos opción a Osasuna de llegar muy fácil al área. Tenemos que gestionar mejor eso. Hemos aprendido, hemos hablado y esperamos que no se repita. Hay que aprender de esas cosas. Tenemos una oportunidad mañana con nuestra gente, en un horario bueno. Es un partido muy importante y una buena prueba para demostrar que estamos bien", ha comentado.

Como viene siendo habitual en sus últimas comparecencias, Arrasate espera que la plantilla recupere todo lo bueno que hizo en la primera vuelta y que ha perdido en la segunda: "Necesitamos tener protagonismo, jugar en campo rival y hacer aquello donde en teoría somos buenos. Saber que el partido tendrá dos direcciones y que hay que estar preparados para defender. Necesitamos mantener la portería a cero, que hace tiempo que no lo conseguimos".

El técnico bermellón ha confirmado la baja de Samu Costa y ha informado de la progresión de Morlanes. "Terminó el partido muy justo, no ha podido entrenar en toda la semana y no tenía sentido meterlo en la convocatoria", ha comentado sobre el luso.

"Esta semana ha hecho trabajo más exigente, a ver si la semana que viene puede entrenar con el grupo y qué sensaciones tiene. Está más cerca de volver, pero no sé si para estar ante el Sevilla, ojalá. Es verdad que está acumulando sesiones y la cosa va bien, esperemos que dé ahora el salto definitivo", ha afirmado sobre Morlanes.

Sobre el rival, que llega con unos números similares a los del Mallorca en 2025, ha avisado de que no será un partido sencillo. "Es un rival que está como nosotros. No está en su mejor momento en cuanto a resultados, pero ya ha demostrado de lo que es capaz. Han ganado al Barça en Montjuic. Siempre se mantienen en el partido y tienen opciones hasta el final. Será complicado. Tenemos que defender bien y no darles opción", ha concluido.