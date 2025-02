Vicente Moreno, sobre su salida del Mallorca: «Veo que no acerté»

«El tiempo hace que mires las cosas con otro prisma y en aquel momento hice lo que pensaba mejor, ahora veo que no acerté y hay gente que no lo entendió. Cuando hay una ruptura es difícil de asimilar, admito cuando se cometen errores, no somos perfectos y nos equivocamos», sentenció este lunes por la noche, tras el empate de su equipo en Son Moix, el técnico de Osasuna, Vicente Moreno, sobre la oficialidad de su salida del Mallorca en 2020 antes de acabar el curso.

El entrenador de Massanassa llegó tras descender de Segunda División. «Vine en un momento muy traumático, en Segunda B estaba un club como el Mallorca, con el drama que podía ser no conseguir el ascenso. Conseguimos entre todos esa doble alegría y hemos ido de la mano, a ver si de aquí en adelante podemos seguir con el continuo crecimiento», señaló.

Su experiencia en la isla, siempre la recordará. «Fueron tres años muy intensos, son cosas que no se pueden olvidar y guardo muy buen recuerdo porque pienso que vuelvo a casa, veo a gente conocida y que quiero, hay jugadores que todavía están. Hay que ser respetuoso con lo que piense y denoto ese aprecio hacia mí y se lo agradezco», afirmó sobre su vuelta a la isla.

Cerca de la victoria en Son Moix

Con el empate en el tiempo de añadido, Vicente Moreno cree que se quedaron cerca de la victoria. «Al final cuando se te pone cuesta arriba el hecho de empatarlo y sumar un punto te da algo de satisfacción, la realidad es que veníamos a por los tres puntos y me quedo con esto, hay que felicitarles por el trabajo y la sensación es que hemos estado cerca», aseguró.

También valoró la mala racha del Mallorca. «Está haciendo una gran temporada, a veces te disparas un poco y todos queremos más, pero si siguiéramos ese ritmo estaríamos en Champions. Todos pasamos esas rachas», subrayó.