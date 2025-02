L'Opinió de Ricard Pla del Mallorca-Osasuna: L’empat com a mal menor

És difícil valorar si s’ho val pagar una entrada per un partit de futbol en el qual durant els quaranta-cinc primers minuts cap dels dos equips no és capaç de xutar entre els tres pals. Segurament els més escèptics diran que no s’ho paga, però els més passionals segurament es conformaran que el seu equip no perdi. Ni Mallorca ni Osasuna no es caracteritzen per fer un joc vistós, ans al contrari. Ara bé, ningú no podrà dir que no hi posin intensitat i força, sobretot perquè els dos tècnics són bons exemples d’aquestes qualitats. Però és evident que per transitar per la primera divisió és necessari qualque cosa més.

Els dos equips han rematat entre els tres pals en tres ocasions: el Mallorca en un penal i l’Osasuna en el gol de l’empat, a base de rebots, i en una altra acció que ha desbarat el porter. El partit tampoc no passarà a la història del futbol, ni serà el més destacat de la temporada. L’equip de Jagoba Arrasate s'assembla molt al de Vicente Moreno, dos tècnics coneixedors de les debilitats dels seus jugadors que són moltes. Per tant el resultat d’empat era el més previsible des del primer minut.

Però l’equip que semblava arribar a la cita amb més urgències ha estat el Mallorca que continua instal·lat en un nerviosisme evident i en una ratxa molt dolenta de joc. Tot i avançar-se en el minut vuitanta, els mallorquinistes finalment hauran de donar per bo l’empat perquè l’Osasuna ha reaccionat molt bé i ha estat a punt de fer la ferida més grossa.

Si fa una setmana parlàvem de frustració i d’un llenguatge corporal molt preocupant, ahir es tornaren a reproduir aquests detalls. El Mallorca no aconsegueix lligar una jugada clara en el centre del camp i en condicions de ser executada dins l’àrea. D’aquesta manera és molt difícil guanyar partits i molt fàcil perdre’ls. Ara la pròxima jornada tornarà a ser a Son Moix, davant un altre equip amb problemes, Las Palmas, però que tracta prou bé la pilota.

