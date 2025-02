Jagoba Arrasate:"Después de tanto tiempo sin ganar nos ha entrado miedo"

El empate es justo porque ellos no han merecido perderlo. El resultado te deja un sabor amargo por los últimos minutos. En el fútbol y en la vida, a veces la cabeza lo es todo y cuando nos hemos puesto 1-0 con la posibilidad de vencer, nos ha entrado el miedo a ganar", señala Jagoba Arrasate, el técnico del Mallorca.

Tras ponerse 1-0, el preparador realizó tres sustituciones y, un minuto antes del noventa, cambió de sistema con la entrada de Copete y pasó a cinco defensas. "Era para ganar consistencia y ha sido una equivocación. El equipo está habituado a jugar con tres centrales. Entraban en zonas para centrar de una forma muy fácil y luego tienes gente en el área, pero nos han rematado fácil y nos vamos disgustados. Porque cuando marcas un gol en el ochenta lo ves cerquita", subraya.

"Quiero buscar una explicación futbolística, pero es difícil discernirlo de lo mental o anímico. Es verdad que nos hemos hundido demasiado y que han llegado fácil a sus extremos, somos poderosos con los centros, pero no hemos estado bien. La explicación futbolística es que nos hemos tirado muy atrás y la mental, que todas las derrotas influyen y cuando te ves 1-0 quieres guardar el tesoro que tienes y la mejor manera no es esa", explica sobre las razones que han llevado al Mallorca al empate.

Sobre el empate y el gol conseguido después de cinco partidos, Arrasate ve un lado positivo. "Nos tiene que dar serenidad y afrontar con menos miedo el partido de Las Palmas. Nos tenemos que soltar y más en casa. La primera oportunidad es el domingo, que de ganarlo le das más valor al punto. El empate no sabe a derrota cuando pasas tantas, dejas la mala racha, aunque no es suficiente. Tenemos una sensación agridulce, pero no puede quedar en saco roto", confía.

Muriqi ha marcado después de más de dos meses. "A él le dará confianza. Es un penalti que se ha fabricado él y seguro que le ayudará para los siguientes partidos", finaliza el técnico.