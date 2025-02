Jagoba Arrasate: "Mañana hay cosas más importantes que la clasificación"

"Alguien puede pensar que con una victoria nos ponemos séptimos, yo le doy más valor en pasar de 30 a 33 puntos, en volver a ganar, en disfrutar con la gente. Ahora mismo la clasificación puede ser significativa, pero hay cosas más importantes mañana", incide el técnico del Mallorca, Jagoba Arrasate, antes de recibir a Osasuna en Son Moix.

El equipo tiene tres bajas para el partido frente a los navarros. "Morlanes, Antonio Sánchez y Lato no han entrado en la convocatoria y esperamos recuperarlos durante esta semana o la que viene. Llegamos con mucha ilusión al partido, pero hay que reconocer que este 2025 se nos está dando fatal", señala.

Los cinco encuentros que ha jugado este año los ha perdido. "El vestuario es muy equilibrado. Relativiza las cosas. No es un drama esta situación, como tampoco fue euforia ganar en Getafe y acabar con 30 puntos la primera vuelta. El presente es lo que vale y estamos focalizados en el trabajo diario. Estamos concienciados de que mañana será un partido importante", explica.

Sobre la lesión del centrocampista aragonés, Arrasate piensa que ligar su ausencia a las derrotas no es cierto del todo. "A veces es más fácil cuando no tenemos buenos resultados en vez de analizar el por qué pasan las cosas o el juego, decimos falta ese, entonces es por esto, en parte sí. Pero decir que estamos peor si nos falta este, sería muy simplista. Tengo que meter el bisturí en otras cosas. La recuperación va bien, lo de Antonio es muscular y los plazos son más exactos, en cambio lo suyo es de la rodila. Tiene que empezar a hacer giros y veremos cuál es su progresión", reconoce.

"Es verdad que es un partido especial. Está muy reciente todo y jugar contra Osasuna y estos jugadores que los he tenido durante muchos años se me hace raro. Tengo ganas de verlos y darles un abrazo y desearlos lo mejor a partir del marte. Están haciendo una buena liga, en casa son muy fuertes y lejos de su feudo han mejorado considerablemente", explica Arrasate sobre su exequipo.

En cuanto al tema arbitral y a la reunión de los clubes con la Federación es "escéptico". "Todo el mundo fue consciente de que hay que cambiar cosas. Juntarse está bien y hablar de que hay cosas que mejorar también, hay que analizarlo y cambiarlo. Este escepticismo viene a veces porque nos han dicho cosas y luego todo ha seguido igual. A ver si va mejor para el fútbol, no solo es algo que le incumbe Mallorca. Me refiero al romanticismo de este deporte, que ya no existe. Alguien dijo alguna vez del fútbol que la guarnición se ha comido al solomillo, y creo que se explica muy bien lo que le ha pasado el fútbol. No digo que haya que volver a lo de antes, pero sí a la mantener esencia y naturalidad del juego", confiesa.

Arrasate pide que la afición acuda a pesar de jugar mañana a las 21 horas. "Me cuesta entender los horarios que hemos tenido. No entendería que los siguientes hasta final de temporada sean en las peores horas. Creo que el ranking es claro en ese aspecto. Espero que el público haga un esfuerzo y que podamos congeniar con la grada y al final podamos celebrar juntos", zanja el técnico.