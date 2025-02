Muriqi-Larin, una pareja sin química

Una de los pocas deportivas deportivas del Mallorca en estos últimos dos años es haber fichado una de las parejas de delanteros más caras de su historia y que entre los dos no se complementen. Larin y Muriqi, juntos, no tienen química. No se suman el uno al otro. Es más, se restan.

Ambos han coincidido en el terreno de juego 487 minutos esta temporada en Liga (sin contar el tiempo de añadido) y entre los dos solo han marcado un gol. Fue del canadiense a pase del kosovar en la victoria bermellona frente al Girona en diciembre de 2024. No se entienden. Y eso es un mal que no solo viene de este año, sino que en el curso anterior con Javier Aguirre ya sucedía y tiene el peligro de convertirse en endémico. Aunque Jagoba Arrasate está insistiendo en confiarles a ellos dos la tarea de conseguir tantos, no le está saliendo como tenía planeado.

Este 2025 está siendo calamitoso en muchos sentidos. Después de cinco partidos, aparte de las derrotas en todos los encuentros, hay más denominadores comunes que comparten: el equipo no ha anotado ningún gol y han jugado juntos 235 minutos. Unos guarismos que evidencian la falta de compenetración en el sistema ofensivo del Mallorca. Quizás no es solo culpa suya, sino que también habría que mirar a los centrocampistas, que tampoco les han dado balones francos para anotar.

Separados, las cifras mejoran. Pero tampoco son la panacea. El norteamericano lleva mejores cifras, cinco goles; Muriqi, tres. Los dos han disputado prácticamente el mismo tiempo en Primera División, 1.200 minutos, aunque unos cuantos más el kosovar.

Lo que más llama la atención es el promedio goleador de cada uno sin el otro a su lado. El canadiense anota cada 142 minutos sobre el terreno de juego y el kosovar cada 239. Aunque es cierto que en el fútbol no siempre es todo lo que se ve, sino que el trabajo del ‘pirata’ va más allá de su capacidad goleadora, como lo demuestra ser el tercer futbolista de la Liga que más duelos aéreos gana, solo por detrás de Torró y de Budimir del Osasuna.

Ninguno presenta unos guarismos espectaculares. Hay que ser realistas. Arrasate ya le dio un toque de atención a Muriqi con su suplencia contra el Betis, y no sería descabellado que el preparador de Berriatua deje contra Osasuna a Larin en el banco buscando una solución diferente para cortar la sequía de cara a portería de los barralets.

Sobre el césped, incluyendo los goles de los propios delanteros, los bermellones presentan una cifra muy parecida. Cuando el canadiense está sobre el terreno de juego, han perforado la portería rival en ocho ocasiones, las mismas que con Muriqi. Es incluso más llamativo que, en los 66 minutos en los que ninguno de los dos ha jugado sobre el verde, sus compañeros han marcado cuatro goles (Mojica, dos goles Valery y uno Abdón). Pero hay que reconocer que han sido en los últimos intantes de los encuentros, cuando se suelen abrir más los duelos.

Lo que queda demostrado es que Larin y Muriqi no se entienden y que su falta de química repercute en el equipo, que necesita goles y puntos para salir de la crisis en 2025.

