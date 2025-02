Alfonso Díaz, sobre la falta de criterio del VAR, que ha perjudicado al Mallorca: “Nuestra forma de defender este escudo es ir a las personas y a los estamentos que deciden”

“Nuestra forma de defender el escudo es ir a las personas y a los estamentos que toman las decisiones. Estamos bien considerados en todos los estamentos del fútbol español. Se nos respeta, escucha y se valora el trabajo que estamos haciendo para sacar adelante un club histórico y centenario”, con esta contundencia Alfonso Díaz ha explicado el papel que ha adoptado el Mallorca sobre la diferente vara de medir que ha sufrido el equipo en jugadas muy parecidas que les han perjudicado, en la rueda de prensa que servía para valorar el mercado de fichajes del club.

“Tenemos muy claro cómo tenemos que trabajar y defender este escudo. Es lo que estamos haciendo. Los hechos están allí, al final puedes llegar al mismo sitio y vemos los resultados de lo que se ha publicado, de lo que ha ocurrido esta semana, de muchas formas”, ha asegurado refiriéndose al ‘castigo’ que han sufrido los árbitros del último partido de los bermellones en que debieron expulsar a Gallagher por una entrada muy dura sobre Jan Salas.

Una de las máximas inquietudes de Alfonso Díaz sobre el arbitraje es por qué a veces sí entra, como en la expulsión a Mascarell, y por qué no lo hace en acciones similares sobre Copete, Valjent y Jan Salas. “Nos preocupa la falta de criterio de cuándo entra y cuándo no lo hace. Tenemos que defender la integridad de nuestros jugadores. Es lo que estamos defendiendo y lo hemos mostrado en interlocuciones continuas con la Federación. No trabajamos para rellenar titulares de prensa, no es lo que buscamos para defender el club, el escudo y a los mallorquinistas. No puede ser que en jugadas muy similares se tomen decisiones diferentes, es lo que estamos reclamando. Es nuestra forma de trabajar para que se respete al mallorquinismo. Cada vez que sufrimos una situación así, tenemos conversación diaria”, ha explicado.

También ha cargado sobre las imágenes paradas que enseñan a los árbitros de campo para tomar decisiones. “El VAR necesita una revisión profunda de los criterios. Es una tecnología positiva, que bien utilizada en una situación de blanco o negro es buena. El problema llega con la interpretación humana, esos frames que se paran donde justo el pie marca la pierna del otro jugador. Allí es donde tenemos el problemas. Los criterios tienen que ser unánimes y que no se tomen decisiones diferentes”, ha reprochado.

Pablo Ortells: “No hemos fichado por un tema deportivo”

Pablo Ortells, directivo deportivo del club, ha comparecido para valorar el mercado de fichajes del club, en el que ha habido tres salidas en forma de cesión (Llabrés, Van der Heyden y Luna) y ha regresado David López, que se fue a préstamo al Burgos en verano.

“Solo tenemos la incorporación de David porque confiamos en los jugadores que tenemos. Estamos capacitados, lo hemos demostrado en la primera vuelta. Estamos convencidos de que tenemos mimbres suficientes para lo que queda de Liga”, ha señalado.

Ortells también ha confirmado que era un mercado para “buscar acomodo” y que no se han reforzado por una “decisión deportiva” y no un “tema económico”.

Sobre la renovación de Dani Rodríguez ha afirmado que quiere que cuelgue las botas en el Mallorca. “Ojalá se retire aquí. Es un futbolista que se cuida mucho. Lo vemos en el día a día y lleva muchas temporadas aquí, tiene esa ilusión como si fuera un niño. Por nuestra parte, estamos encantados y ojalá pueda seguir mucho más con nosotros”, ha zanjado el director deportivo.