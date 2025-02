Envían a la 'nevera' a los árbitros del Atlético-Mallorca

El Comité Técnico de Árbitros (CTA) ha decidido castigar al equipo arbitral que dirigió el sábado el partido del Mallorca ante el Atlético de Madrid en el Metropolitano (2-0). Según adelanta Mundo Deportivo, Víctor García Verdura, colegiado en el césped, y Jorge Figueroa Vázquez, que estaba en la Sala VOR, estarán varias jornadas sin encuentros designados como sanción por su actuación en el encuentro.

En el CTA consideran que la temeraria entrada de Conor Gallagher al canterano Jan Salas debió ser castigada con tarjeta roja y no amarilla. Fue una decisión errónea y que, además, perjudicó a los bermellones, en un momento del duelo, minuto 82, en el que el marcador figuraba 1-0 y buscaban el empate.

Además, en el CTA no entienden que Figueroa Vázquez no avisara a García Verdura de la gravedad de la acción para que fuera a revisarla al monitor, una circunstancia que indignó al club bermellón. "Era roja clarísima, estamos siempre con lo mismo, cuando las hacemos nosotros entran a revisarlas y cuando nos las hacen, no. Ya sabemos cómo funciona esto", lamentó públicamente Mateu Jaume Morey en la zona mixta tras el choque.

Según esta información, ha sido el propio Luis Medina Cantalejo, presidente del CTA, el que ha informado a los trencillas de que estarán en la 'nevera' varias jornadas.