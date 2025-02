La opinión de Gabriel Forteza del Atlético-RCD Mallorca: Au revoir Majorque!

Así despidió el francés Antoine Griezmann al Mallorca en el Metropolitano en el minuto 93 del partido entre el Atlético y el Inofensivo F.C. Mallorca. El gol del galo es la firma a un partido en el que el Mallorca fue capaz de aguantar hasta ese momento una derrota mínima, pero poco más. Solo dos acciones de Darder hicieron que el balón tocara el larguero de la portería de Oblak, uno paseándose por encima y el otro con desvío del portero esloveno.

A veces tengo la sensación de que no volveré a ver al Mallorca marcar un gol. No sé si estoy aplicando el mal del comentarista para que suceda lo contrario o es convencimiento viendo cómo, un partido tras otro, la incapacidad goleadora del equipo es alarmante.

Y no me vale aquello de que 'es lo normal contra el Atlético, o contra el Real Madrid o contra el Villarreal'; no, no me vale porque tampoco se le hizo gol al Pontevedra ni al Betis.

No es la primera vez que apunto que es un error detenerse solo en el capítulo arbitral. A la impotencia goleadora hay que ponerle algún tipo de remedio porque de lo contrario se va a crear una ansiedad insoportable en todo el equipo, y eso ya sería grave. A la vista están dos partidos seguidos en casa contra rivales comparables como son Osasuna y Las Palmas. ¡A por ellos!

