L'opinió de Ricard Pla de l'Atlético-RCD Mallorca: De cada vegada juguen pitjor

Després de la derrota al Metropolitano, ja podem parlar tranquil·lament de crisi oberta. I no solament per la derrota —que era previsible—, sinó pels senyals que emeten els jugadors durant tot el partit i que no són gens bons.

Que l’Atlètic de Madrid és infinitament superior al Mallorca no ho dubta ningú; el problema és el rendiment de l’equip de Jagoba Arrasate, que, vist el que va fer aquest dissabte, és evident que de cada vegada juga pitjor.

Ens hem cansat de sentir que els equips juguen tal com entrenen. Doncs, si és així, el Mallorca no deu entrenar ni una sola jugada d’atac, perquè quan té la pilota mai no saben què han de fer.

Les idees han desaparegut, com tampoc no trobam la intensitat que l’equip tenia a la primera volta. Ara ja no serveix la coartada de les accions a pilota aturada, ja fossin faltes o córners. No hi ha cap jugador que faci una rematada entre els tres pals amb intenció que pugui acabar en gol.

No cal recordar aquí tots els partits que fa que el Mallorca no marca. El llenguatge corporal d’algun futbolista també indica el grau de frustració quan les coses no surten bé.

La setmana passada ja ho comentàvem i avui ho ratificam: l’equip ha entrat en una inèrcia perdedora, tot el contrari del que va succeir a la primera volta del campionat, quan fins i tot els rebots anaven a parar als seus peus.

El cos tècnic tendrà molta feina per redreçar aquesta situació, que pot semblar mental, però amb un clar component de qualitat tècnica que és té o no es té. Ara venen dos partits seguits a Son Moix i nou dies de marge fins que el dilluns dia 10 arribi l’Osasuna de Vicente Moreno, i després, Las Palmas.

Seran dues possibilitats per tornar a enfilar la senda de les victòries i rompre aquesta mala ratxa. En teoria, és un calendari assequible. Ara veurem com l’afronten els mallorquinistes.

