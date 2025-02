Jagoba Arrasate: "Da rabia que el primer gol llegue de una pérdida nuestra"

"Cuando Muriqi pierde el balón estamos abiertos, Mateu Morey estaba abierto pensando en atacar, estábamos expuestos y da rabia que el primer gol llegue de una pérdida nuestra", ha afirmado Jagoba Arrasate, técnico del Mallorca, después de perder contra el Atlético de Madrid en el Metropolitano. por 2-0.

Al técnico le ha gustado más la segunda parte que la primera, ya que se han acercado al gol. "En el primer tiempo hemos inquietado poco, pero en el segundo hemos tenido ocasiones, sin acierto, y el segundo tanto afea lo que hemos hecho porque estábamos cerca de empatar. Aun así hemos metido miedo y creo que para lo que viene, el segundo tiempo puede ser un punto de inflexión", ha asegurado.

El equipo sale de los vestuarios y consiguen cambiarle la cara al partido. "Era interpretar mejorar la salida de balón porque necesitábamos ,más a los interiores y los carriles jugar más en campo rival. El equipo ha tenido personalidad de hacerlo. Se han visto nuestros mejores minutos", ha explicado.

Gallagher hizo una sobre Jan Salas, que pudo ser roja, y el VAR no avisó a García Verdura. "No la he visto. Cuando te ha pasado tantas veces se hace raro que no revisen o lo hagan tan rapido. La tengo que ver. Mi sensacion es que en jugadas parecidas el VAR ha entrado y nos hemos quedado con uno menos", ha reconocido.

Sobre el debut de Jan Salas con el Mallorca tras salir en el minuto 81 por Dani Rodríguez, Jagoba Arrasate cree que ha cumplido bien. "Estoy muy contento. Ha estado suelto, no se ha notado que fuera un debut. Ha salido con mucho temple, ha hecho lo que se ha pedido y ha tenido una llegada y un tiro. Es una buena noticia para el club", ha señalado.

El equipo acumula cinco jornadas sin marcar y en todos los encuentros sí ha encajado. "Me preocupa las cinco derrotas, la falta de gol y encajar. El segundo tiempo tiene que ser la esperanza de que si jugamos en campo contrario, el rival lo puede pasar mal. Mi labor es hacer ver que tenemos dos partidos claves en Son Moixy si jugamos así los puntos van a llegar", ha incidido.

Los siguientes dos partidos son en casa contra Osasuna y Las Palmas. "Hay que dar un paso en casa. Nos tenemos que hacer fuertes y hay que aprovecharlos. Vamos a centrarnos en el primero. Los siguientes dos partidos nos dirán si la temporada será carne o pescado", ha finalizado.