El debut de Jan Salas con el Mallorca: "Es un trabajo de muchos años que se ha hecho realidad"

1 de febrero de 2025. Esta fecha jamás se le olvidará a Jan Salas, ya que ha debutado con el Mallorca en Primera División. A pesar de la derrota, el canterano bermellón se muestra feliz. "Es un trabajo de muchos años y hoy se hace realidad. Estoy muy contento y agradecido con el míster, con el cuerpo técnico y con los compañeros. Es una pena el resultado, pero estoy muy alegre por el debut", ha reconocido.

El centrocampista ha explicado que habló con Jagoba Arrasate antes del encuentro, pero que no confiaba al 100% en jugar. "Charlé con el mister, me dijo que había posibilidades, pero dudaba de si acabaría pasando. Cuando me han gritado he sentido una alegría inmensa", ha señalado.

"Me he acordado de la gente que ha estado al lado mío toda la vida y de mi familia. Esta es la gente que se te viene a la cabeza. La camiseta no la he dado, pero ahora se la entregaré a mi madre, que se lo merece. He ido a saludar a mis familiares y estoy súper contento por ellos, por mí y por todos" ha agradecido.

Sobre el encuentro, Jan Salas cree que los dos equipos han mostrado un nivel parecido. "Para mi ha sido un partido muy igualado. Ellos se han encontrado con el gol, pero ha sido un partido abierto hasta el final donde ha habido ocasiones para ambos equipos. Yo creo que hemos tenido algunas para poder hacer gol. Hemos competido hasta el final que es lo importante", ha explicado.