Vedat Muriqi: "Estoy en una situación difícil, un delantero si no marca está mal"

"Un delantero si no marca está mal. La temporada pasada tuve una lesión grave y aun así llegué a siete goles. En cambio, este año el equipo teniendo más el balón y atacando más, he anotado menos. Estoy en una situación difícil, pero tengo bastante experiencia así que seguramente saldré, como el equipo, que necesita una victoria y yo un gol. Voy a romper la mala racha que tengo personalmente", aseguró Vedat Muriqi, delantero del Mallorca, anoche en una entrevista en el Radioestadio Noche de Onda Cero, que se realizó en Palma, y que presentaron Rocío Martínez y Edu Pidal.

"Mi función principal es ayudar a mis compañeros, marca quien marca y por otro lado si no anotas, el míster tiene que buscar alguna solución. Es entendible, es una decisión técnica y yo tengo que ayudar cuando toque", explicó el delantero kosovar, que lleva tres goles en Liga.

"Si tienes dinero eres el rey, si no, vas a Arabia"

También reconoció que ni su mujer ni sus hijos viajaron a Arabia porque intuía que la organización iba a ser "mala" y afirmó que la situación de acoso que vivieron los familiares del Mallorca no les hubiera pasado al Real Madrid ni al Barcelona. "No sucedería. El club les daría mejores condiciones. Mis compañeros y Jagoba Arrasate tienen toda la razón. El club y la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) debieron hacer mucho más porque allí fueron con dos o tres niños como Dani y pasa esto y es malo. Cuando hay tanta gente es difícil hacer una buena organización", señaló.

"Pienso que si se llama Supercopa de España, la competición tiene que estar en el país. Ahora el fútbol ha cambiado mucho. Habla el dinero. Si tienes, eres el rey. Y si no, vas a Arabia", incidió.

Vedat Muriqi también afirmó que si quieren seguir jugando en Arabia, tienen que "mejorar las cosas", sobre todo "la seguridad y la organización dentro y fuera del estadio", zanjó.