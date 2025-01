Jagoba Arrasate: "Jan Salas tiene serias opciones de debutar ante el Atlético de Madrid"

"Jan Salas está preparado para jugar, tiene serias opciones de debutar", asegura Jagoba Arrasate, técnico del Mallorca, antes del partido contra el Atlético de Madrid, que se juega mañana en el Metropolitano.

Ha reconocido que le falta un centrocampista de un perfil "más defensivo". A la baja por sanción de Omar Mascarell hay que sumarle las lesiones de Morlanes y Antonio Sánchez en el centro del campo. "Tenemos a Sergi Darder, Dani Rodríguez, Samu Costa y Robert Navarro también puede jugar allí", señala.

Sobre la posibilidad de jugar con cinco defensas. "Es una posibilidad, en Villarreal ya lo hicimos y lo podemos usar fuera de casa para defender la amplitud y es una de las opciones que tenemos", explica.

Enfrentarse al Atlético de Madrid es una oportunidad de cambiar la dinámica, según Jagoba Arrasate. "Hemos hecho una buena semana y después del último mazazo, tenemos ganas de afrontar el partido de mañana, sabemos que es un reto mayúsculo contra un rival que está muy bien y necesitamos hacer un partido prácticamente perfecto", afirma.

Hernández Hernández estará en el VAR este choque. "No hablo de que nos sentamos perjudicados. No me gusta hacia donde va el fútbol y no me gusta la trascendencia que un arbitro desde Madrid en una sala mida con una foto la intensidad. Hay gente que lo ha entendido y piensa como yo y hay gente que lo ha entendido y no piensan como yo y hay gente que no lo quiere entender", razona.

Siebe Van der Heyden se ha marchado cedido y David López ha vuelto. “Lo primero es dar gracias al Burgos porque con su ayuda viene con unas condiciones mejores de las que se fue, el Burgos estaba informado de que si salía lo íbamos a repescar. Es un central de presente y de futuro, él está encantado y teniendo una segunda vuelta podemos adelantar ese proceso. Tengo muchas esperanzas puestas en él. Buscaba una salida y está contento.", finaliza.