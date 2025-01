David López: "Siempre es una buena noticia que el club de tu casa te quiera"

"Siempre es una buena noticia que el club de tu casa te quiera. Estoy ilusionado" ha asegurado David López a los medios oficiales del Mallorca en su regreso a la isla. El equipo de Jagoba Arrasate ha cambiado al cuarto central para la segunda mitad del curso. El regresado ha vuelto al club de su casa y Siebe Van der Heyden se ha marchado en busca de minutos al St. Pauli, equipo alemán que milita en la Bundesliga.

David López vuelve tras jugar en el Burgos diecinueve partidos. "La verdad es que ha sido un sitio muy acogedor, estuve genial. Pude compartir vestuario con gente increíble, me llevo varias amistades de allí y estoy muy contento, sobre todo de la experiencia que viví", ha señalado.

El central mallorquín ya ha entrenado con sus compañeros tras oficializarse esta mañana su retorno. "Me han recibido bastante bien, son gente también maravillosa. Con ellos ya he entrenado varias veces y he he estado en contacto, entonces ha sido una acogida mejor" ha recalcado.

También ha confirmado que durante su periodo de cesión ha mantenido el trato con el cuerpo técnico. "Durante mi estancia en Burgos, Jagoba Arrasate me llamó y también estuve en contacto con Xisco Campos", ha confesado.