La opinión de Biel Alemany: Seguimos igual o peor

Hará casi medio año comenté sobre la esperanza de que el arbitraje, en el fútbol, mejorara dadas las instrucciones por parte de las altas esferas que comandan el fútbol mundial y señaladas en la circular nº 3 de fecha 12 de agosto de 2024. Mención sobre los contactos irregulares que se producen en las áreas de penalti, también en que solo el capitán puede dirigirse al árbitro para comentar alguna discrepancia, siempre con educación.

Esta mejora solo se ha producido en las dos primeras jornadas del campeonato 2024/2025, en las que los jugadores cuidaban mucho de sujetarse en el área de penalti, principalmente quien defendía su portería. Solo un árbitro, murciano, señaló pena máxima a un jugador de la Real Sociedad por sujetar por la camiseta y derribar al contrario. A partir de la tercera jornada todo sigue igual y va a peor.

Se siguen viendo en lanzamientos de saques de esquina o faltas sobre las áreas, un número importante de infracciones que no se sancionan y, de hacerlo, es para sancionar al jugador atacante. Igualmente, además del capitán, son muchos los jugadores que se dirigen al árbitro para comentar sobre lo que sanciona o deja de sancionar.

También tenía cierta esperanza con el VAR, ya que con su buena utilización las cosas mejorarían, pero tampoco ha sido así. Ahora bien, lo que molesta y desconcierta a todos, desde el aficionado, socio, jugadores, entrenadores y a todo aquel que visiona los partidos tanto presencialmente como por televisión y que le gusta el fútbol, es la falta de criterio de los árbitros, tanto el que dirige en el terreno de juego como en el VAR.

Hay árbitros, los que dirigen desde el terreno de juego y sus decisiones están por encima de lo que les puedan comentar los del VAR, que dejan que estos les indiquen qué deben sancionar o no.

Árbitros que a dos o a tres metros de la jugada dejan de sancionar jugadas muy claras y que en algunos casos sí entra el VAR y en otras no. Lo hemos visto en el partido entre el Mallorca y el Betis. Una jugada clara de penalti sobre Dani Rodríguez y el árbitro, a tres metros de la jugada, la deja sin sanción. Tampoco el VAR entra para corregir tal decisión. Es normal y comprensible el enfado del entrenador. La sensación que tenemos una gran mayoría es que no se mide por igual a todos los equipos. Es larga la lista de situaciones donde a unos se les revisan las jugadas y a otros no.

Agarrar, sujetar o empujar, son hechos que de producirse sobre un jugador deben ser sancionados. Vemos jugadas donde se producen éstas sin ser castigadas. Más que fútbol parece rugby, con todo mi respeto a este noble deporte. Se ha creado la idea de que no es suficiente para señalar falta o penalti. Esto no es correcto: un leve empujón puede desequilibrar a un jugador a la hora de rematar a portería y debe ser sancionado.

Desearía, en lo que resta de campeonato, que principalmente los árbitros enmienden estas situaciones por el bien del fútbol.

