Una mejoría insuficiente para el Mallorca

El Real Mallorca sigue sin encontrar la clave para abandonar la crisis que le acompaña este año. El choque ante el Betis tuvo dos partes muy diferenciadas. Más allá de la polémica arbitral, que de haber remado a favor de los bermellones con el claro penalti sobre Dani no señalado habría convertido el 0-1 en 1-0, el conjunto de Jagoba Arrasate mostró dos versiones muy diferentes y que explican el profundo bache en el que anda sumergido desde que descorchó el champán de 2025.

Más allá de la cascada de goles encajados, sangría que estuvo a un minuto de cortar el sábado, la falta de puntería ante la meta rival le está penalizando más que nunca. Marcar un tanto se está convirtiendo en una misión imposible y nadie parece encontrarle solución. Porque jugar bien es magnífico, pero este equipo lo que necesita es una victoria como el comer para convencerse de que puede ser el mismo que el de la primera vuelta, pero para ello hacen falta los goles que no llegan.

Todo parecía indicar que el partido ante los de Manuel Pellegrini era un buen momento para reiniciar el chip. El equipo llegaba tocado en lo anímico tras la debacle en Villarreal, pero tenía el estadio y la afición a su favor. Además, su rival llegaba con lo justo, con una convocatoria repleta de canteranos y una defensa que se sostenía con palillos. Situación que se agravó todavía más con la lesión de Bartra en el calentamiento.

Y la primera parte, a falta de mayor regularidad, fue lo que esperaba el aficionado bermellón. El equipo, ligeramente retocado con la entrada de Robert Navarro en vez de Muriqi, tuvo al Betis contra las cuerdas en varios momentos. No en juego, pero sí en ocasiones. Dani, Samu, Darder, Mojica... Todos ellos gozaron de ocasiones inmejorables para abrir la lata. Pero o bien el disparo no fue a puerta o se encontró con un jugador verdiblanco o con Adrián bajo palos. Desconectaron a los Isco, Abde y compañía, pero la sensación al descanso es que se estaba perdonando a un equipo que te podía castigar con poco. Solo hacía falta seguir en la misma a la vuelta de vestuarios.

Pero pasó todo lo contrario. Algo le ocurre al equipo en este último tramo de competición. El inicio del segundo periodo no fue eléctrico, sino más bien lo contrario, con demasiadas interrupciones, pero los futbolistas bermellones no podían con su alma. Con balón todo era lento y previsible, sin ningún movimiento al espacio buscando algo diferente. Y sin él, les costaba muchísimo regresar a su posición. Especialmente a futbolistas como Maffeo o Mojica –Asano, que salió en el segundo tiempo, dejó claro que la lesión le ha pasado factura– Por ello empezaron a dar a varios pasos hacia atrás haciendo crecer a un Betis que en vez de seguir acosado se encontró con terreno para brillar y más libertad para Isco.

La expulsión de Omar, que se la jugó teniendo ya una amarilla, acabó por destrozar cualquier tipo de posibilidad de victoria. Se pudo conseguir en la jugada aislada del penalti de Dani, pero el VAR prefirió hacer como si no existió. El Mallorca mejoró lo hecho hasta 2025, pero no basta. Necesita mucho más y no transmite la sensación de poder.

El Mallorca continúa sexto

Sigue sin marcar y sin ganar en enero, pero el Mallorca no abandona la sexta posición al final de la jornada 22. Las derrotas de el Girona frente al Rayo Vallecano (2-1) y de la Real Sociedad ante el Getafe (0-3) permiten a los de Jagoba Arrasate mantener la sexta posición den la clasificación, lo que a final de curso le daría la clasificación para la Europa League el próximo curso.

Suscríbete para seguir leyendo