LaLiga se recochinea del Real Mallorca

LaLiga lo ha vuelto a hacer. El argumento de que los horarios se acaban repartiendo por igual entre todos los equipos es una broma de mal gusto que pocos creen. Y más tras decretar que el Sevilla-Real Mallorca, correspondiente a la jornada 25 de Liga, se jugará… de nuevo en lunes. Una decisión que aumenta más si cabe el enfado de los aficionados mallorquinistas, que se sienten maltratados esta temporada al ser este el duodécimo partido en veinticinco jornadas que los de Jagoba Arrasate disputarán entre semana.

En la pañolada que se vivió en el minuto 12 en el pasado encuentro frente al Betis uno de los cánticos que más claro se escuchó fue "Tebas, dimisión". El mallorquinismo está cansado de horarios fuera de lo común que impiden, la mayoría de veces, acudir al campo junto a familiares y amigos, ya sea en casa o fuera. A través de la red social X, son muchos los aficionados del Mallorca que están mostrando su disconformidad y cansancio con este tipo de horarios, acusando a LaLiga de "querer acabar con el fútbol" o planteándose la posibilidad de dejar de acudir al estadio.

Este hastío no viene de ahora. Ya en la época de Take Kubo o Kang In Lee, el horario de las 14 horas fue el preferido de LaLiga para el Real Mallorca, aduciendo el interés que suscitaba tanto en Japón como en Corea del Sur, ya que por la diferencia horaria allí coincidía con su 'prime time'. Este curso son cinco los choques que ha disputado en esta franja horaria, el último frente al Betis en Son Moix este pasado fin de semana.

El Mallorca, fiel a su política de trabajar internamente y no mostrar su enfado o rechazo de manera pública, se ha limitado a retuitear los horarios de LaLiga, para apuntar en un tono irónico que solo juegan lunes o viernes.

Tras jugar ante el Atlético de Madrid este sábado en el Metropolitano (18:30 horas), los bermellones volverán a ser los últimos en vestirse de corto una semana después para recibir a Osasuna en Son Moix (lunes 10, 21 horas). El fin de semana siguiente será el turno de Las Palmas (domingo 16, 18:30 horas) y de nuevo el Sevilla el lunes 25 a las 21 horas.

Todo ello viene justo después de un partido en el que Jagoba Arrasate mostró su hartazgo con el VAR tras un clamoroso penalti no señalado sobre Dani Rodríguez en el minuto 91 del partido ante el Betis. El VAR, los horarios o el mutismo sobre Arabia Saudí están poniendo al límite al mallorquinismo.