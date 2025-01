La mano de Miguel Gutiérrez, el penalti a Dani, la peineta de Muriqi... Los motivos de Arrasate para "desenamorarse" del fútbol

El entrenador del Real Mallorca, Jagoba Arrasate, explotó el pasado sábado en rueda de prensa contra el arbitraje tras el partido ante el Betis, donde el VAR llamó al colegiado para expulsar a Omar Mascarell, pero no consideró necesario intervenir para señalar un penalti "clarísimo" sobre Dani Rodríguez.

"Me estoy desenamorando de este deporte. Cada semana vemos acciones parecidas y a otros se las pitan y a nosotros no. En eso estamos convirtiendo el fútbol. Cuando el jueves veo la designación arbitral me preocupa más quién está en el VAR que el árbitro de campo. Al final ellos son los que están siendo los protagonistas del encuentro". Con estas palabras el técnico vasco mostró su descontento por las decisiones arbitrales que les hace sentir "ninguneados" y se muestra cansado por las revisiones del VAR. "Paras un 'frame' y nos cae en contra, son situaciones que cansan tanto que ya ni me indigno".

El penalti a Dani y la expulsión a Omar Mascarell

La polémica más reciente del Real Mallorca con el VAR fue este sábado en su encuentro ante el Real Betis de la jornada 21. En el minuto 70 Alberola Rojas fue llamado por Trujillo Suárez para revisar en el monitor una entrada de Omar Mascarell que terminó con cartulina roja directa al tinerfeño, que mostró su enfado al salir del terreno de juego al considerar que tocó primero el balón.

Con 0-0 en el marcador, en el minuto 91, Dani Rodríguez recibió el balón dentro del área y fue derribado por Ángel Ortiz. El VAR no intervino para señalar un penalti "clarísimo", según Arrasate, que hubiera cambiado el resultado final de 0-1.

Valjent al hospital por un traumatismo craneoencefálico

En la jornada 20, el Villareal y el Real Mallorca se enfrentaban en el Estadio de la Cerámica. Con el partido ya resuelto para los locales, con 7 minutos nefastos del conjunto bermellón en la primera parte encajando 4 goles, cerca del minuto 80 Álex Baena se desentiende del balón y choca con fuerza contra Valjent en la cabeza, dejando al central eslovaco tendido en el suelo con un traumatismo craneoencefálico que obligó al defensa a quedarse en observación en Villarreal.

El VAR no intervino en una acción sin balón que dejó a Valjent sin poder disputar un solo minuto una semana después ante el Betis.

La colleja de Bellingham a Maffeo

El paso del Real Mallorca por la Supercopa de España en Arabia Saudí dejó más sombras que luces. La polémica más fuerte fue el acoso a los aficionados del Real Mallorca, en especial a las mujeres, pero a nivel deportivo el conjunto de Jagoba Arrasate también echo en falta la intervención del VAR.

Con el partido ya decidido para el Real Madrid, Jude Bellingham le dio una colleja a Pablo Maffeo, desatando una tangana final entre los jugadores de ambos equipos. La sala VOR decidió no intervenir otra vez.

Un pisotón peligroso de Djené que quedó en amarilla

El Real Mallorca visitó en la jornada 18 al Getafe. El encuentro se saldó con victoria del conjunto bermellón por 0-1 gracias a un gol de Larin de penalti. En el minuto 20 de la primera parte Djené llegó tarde en una acción defensiva y clavó los tacos con fuerza al tobillo del canadiense, doblándole la articulación y pudiendo provocar una lesión al jugador bermellón.

El colegiado saldó la acción con cartulina amarilla y el VAR no entró para cambiar la decisión.

Intervención y roja a Raíllo por mano y un silencio sorprendente por otra de Miguel Guitiérrez

El Celta - Real Mallorca de la jornada 16 terminó con victoria de los gallegos por 2-0 y con la expulsión de Antonio Raíllo por una mano en el minuto 74. Un balón en largo midió al central bermellón y al delantero Douvikas. El ‘21’, que era el último jugador, lo tenía todo de cara y la posición ganada al atacante, pero decidió ayudarse de la mano para llevarse el balón con la cabeza.

Pizarro Gómez llamó a De Burgos Bengoetxea para que revisara la acción en el VAR, que terminó con cartulina roja, y con las dudas de Arrasate, que aseguraba que la acción era de amarilla.

Esta teoría del entrenador vasco cogió más fuerza cuando una jornada después, en el Real Mallorca - Girona, Miguel Gutiérrez controló con la mano un balón aéreo que dejaba solo a Larin al contragolpe. La jugada no fue ni señalada como falta ni revisada por la sala VOR y Abdón Prats vio una amarilla por protestar estando en el banquillo.

La peineta de Muriqi que dio la vuelta al mundo

La victoria del Real Mallorca por 2-3 en el campo de Las Palmas dejó una de las imágenes de la temporada. En el minuto 85, Muñiz Ruiz acudió al monitor para expulsar a Muriqi tras hacerle una peineta a Jaime Mata, que le provocó previamente.

Esta decisión del VAR se convirtió en una anécdota porque el conjunto bermellón consiguió los tres puntos en su visita al Estadio de Gran Canarias, pero la secuencia llamó la atención del mundo del fútbol por la insólita decisión, solo sancionable si arbitras el fútbol segundo a segundo desde una pantalla.