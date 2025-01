El Mallorca B pone un pie en la Tercera División balear

Querer y no poder. Es el resumen perfecto de lo que le pasa esta temporada al Mallorca B, que de nuevo ha dado buenas sensaciones mientras el balón no ronda las áreas. Ahí, donde se deciden los partidos, volvió a pecar de contundencia y de saber hacer el filial, que ya tiene un pie en la Tercera balear. El equipo bermellón ha perdido con el Badalona Futur (0-1) y es colista destacado tras 20 jornadas en el Grupo 3 de Segunda RFEF.

Ha tenido el balón el once de Gustavo Siviero, que en ataque no ha sabido encontrar el agujero en la defensa de cinco del Badalona. Teniendo un atacante especialista en aprovechar espacios y fajarse en el cuerpo a cuerpo con los defensas, el filial se ha dedicado a bombear balones al área. Fuegos de artificio acompañados con varios disparos desde fuera del área que no han encontrado los tres palos.

Faltaba la fortuna que se ha encontrado el Badalona, que en su primera llegada al área bermellona se ha encontrado con un regalo. En un balón sin mucho peligro, Joan Pol ha querido despejar en largo con el pie y el balón le ha dado en la espalda a Amer. Fondarella, que había presionado casi sin querer, se encontró con el balón y el gol. El 0-1, con una hora por delante, cercenó las ideas del Mallorca B.

Y además, sin suerte ante portería

En la segunda parte ha dominado con insistencia el filial bermellón, que se ha topado con un Badalona que ha decidido limitarse a defender. Ni siquiera estaba la opción de salir a la contra en el plan de partido de los catalanes. Pero el filial, además de ser poco contundente en el área, tiene el punto de mira desviado.

Y cuando atina con la portería, Murphy impone su ley. Solo de esa forma se entiende que el Mallorca B no haya logrado los tres puntos ante el Badalona, que por momentos ha defendido su portería hasta con el autobús.

