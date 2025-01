Sergi Darder: "No nos han dejado ganar"

"No nos han dejado ganar". Así de contundente se ha mostrado Sergi Darder tras la derrota del Mallorca contra el Betis por cero a uno tras jugar con un futbolista menos durante más de veinte minutos y reclamar un posible penalti sobre Dani Rodríguez.

"Impotencia es lo que siento. Seguramente hemos hecho cosas mal, pero tampoco se nos ha ayudado para ganar el partido. Hemos hecho pequeño a un equipo grande y hemos sido superiores once contra once. Dani se queja mucho de un penalti al final y lo suyo sería darle la posibilidad al árbitro para ir a verlo así como lo han hecho con la roja", se queja el centrocampista de Artà.

Los bermellones han perdido, encadenan cuatro derrotas, pero hoy han jugado mejor. "Cuando llevas un mes como este es complicado salir hoy aquí a decir que estamos bien. Aun así si nos guiamos por los primeros 60 minutos hemos estado bien e incluso con diez no hemos sido inferiores. El equipo ha hecho el paso adelante y no ha bastado, habrá que dar dos. Hemos estado al 100% y no ha sido suficiente, hay que seguir adelante", ha señalado.

Acaban enero sin marcar ningún gol y el centrocampista de Artà cree que les ha faltado acierto. "Estamos hablando de un equipo preparado para jugar Europa, pero creo que los hemos frenado muy bien. Los teníamos en su campo y no estaban cómodos. Nosotros hemos hecho cosas muy buenas, pero las áreas marcan diferencias y hoy no hemos estado acertados como ellos", ha explicado.

Casi un mes y medio después el Mallorca ha vuelto a jugar en casa. "Se ha hecho muy largo tanto tiempo sin jugar en casa. El calendario ha sido caprichoso pero bueno, los echábamos de menos, los hemos notado mucho hoy y a partir de aquí no queda otra que dar las gracias. Con ganas de volver a jugar en casa y volver a oírlos", ha afirmado.