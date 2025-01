La opinión de Toni Ruiz del Mallorca-Betis: Acertar antes que merecer

El año 2025 continúa siendo nefasto para el Mallorca, que ni marca goles ni suma puntos. Aunque han logrado frenar los goles recibidos, pasando de más de tres de promedio a solo uno, la reciente derrota ante un Betis mermado, con hasta nueve bajas, fue dolorosa, especialmente al llegar en el descuento.

En el fútbol, a menudo lo que cuenta no es el merecimiento sino el acierto. Los pupilos de Arrasate controlaron el partido, pero no lograron concretar ante Adrián. Prescindir de inicio de Muriqi dio más presencia en el centro del campo, con mayor posesión del balón, especialmente por parte de Darder, pero no creó oportunidades de gol, que es lo más importante. El Betis se vio asfixiado en la creación, con Isco neutralizado y sus delanteros, Victor Roque y Abde, anulados por la defensa rojilla.

Los de Pellegrini se conformaban con el 0-0, pero la expulsión de Mascarell, tras una jugada al límite con una amarilla previa, les abrió nuevas opciones. El guion cambió, y cuando el Mallorca daba por bueno el empate, Bakambú anotó tras una internada por la banda de Mojica, que nuevamente mostró que sus contribuciones en ataque se alternan con una falta de solidez defensiva, costando puntos. La racha negativa sigue y la próxima visita al Atlético de Simeone en Madrid genera temor de que la situación continúe prolongándose. Habrá que rezar para que no sea así.

