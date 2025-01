El VAR machaca a un Mallorca que no sale de la crisis

El Mallorca está mal. No tiene gol ni se le espera, el físico decae a ritmo alarmante durante los partidos y las derrotas empiezan a acumularse una detrás de otra. Este domingo fue el turno del Betis (0-1), que sin hacer absolutamente nada del otro mundo se llevó tres puntos de oro con un gol en el último minuto del partido de Bakambu. Pero no mereció la derrota ni que el arbitraje de Alberola Rojas en el campo ni de Trujillo Suárez en el VAR se cebase con él.

La roja a Omar Mascarell, por imprudencia, admite pocas dudas. Pero hacerse el ciego en un penalti clamoroso sobre Dani Rodríguez en el 91 que seguramente habría cambiado el final de la historia no tiene explicación alguna. El enfado mayúsculo de Arrasate tras el choque era entendible. La acción sobre el gallego, agarrado arriba y golpeado abajo, no admite interpretación. Un error injustificable que pudo provocar que el choque acabase 1-0 y no 0-1.

Más allá del VAR, algo incontrolable y cada vez menos apoyado por el mundo del fútbol por la poca coherencia en sus decisiones, el Mallorca tiene un grave problema por resolver: la falta de gol. Ante el Betis, en la primera parte, se vio a un buen equipo, con ganas de gustarse y que desarmó a su rival, pero de nuevo la falta de pegada impidió que el marcador se moviese.

La actuación arbitral no debe tapar los ojos de la realidad actual del Mallorca. Quitando los primeros 45 minutos del choque, el segundo expuso todas las deficiencias de la plantilla. El físico parece que no llega, los futbolistas más importantes están a años luz de su nivel y los cambios siguen sin aportar absolutamente nada.

Arrasate no quería que la bochornosa actuación de La Cerámica del pasado lunes volviese a repetirse y modificó el once y el sistema ante el Betis. Banquillo para un Muriqi que continúa irreconocible –ya son muchos meses así– y titularidad para Robert Navarro.

Con una bonita batalla entre aficiones en la grada en los minutos previos al inicio del choque, el Mallorca salió dispuesto a lavar su deteriorada imagen de 2025. Cedió la posesión a los de Pellegrini y aguardó su momento para salir rápido con el balón. Los primeros diez minutos fueron eléctricos y la ocasión de Samu, con un paradón de Adrián, hicieron presagiar una buena tarde.

Pero el ritmo era bajo, siendo cansino para todos. Los bermellones pasaron entonces a jugar por impulsos y con lo vulnerable que era el Betis que cualquier acercamiento se convertía en posible ocasión. Un pase al hueco de Dani a Navarro terminó en una triple ocasión en la que ni Darder, Dani y Samu pudieron conectar un remate claro. La competición por seguir sin marcar seguía muy reñida. Y así lo volvió a demostrar Mojica cuando, tras un centro de Maffeo, la envió a las nubes.

El choque se fue al descanso con la sensación de que el Mallorca merecía ir ganando, pero esto va de goles y no de perdonar.

El arranque del segundo periodo fue frío, con demasiadas interrupciones y jugadores del Betis por los suelos. Los de Arrasate no acababan de enchufarse ante un Betis ligeramente mejor. Como en Pontevedra, Yeda o La Cerámica, el Mallorca parecía llegar muy justo físicamente cuando no se había cumplido ni una hora de juego, con futbolistas a los que les costaba un mundo regresar a su posición o que pedían calma para coger aire cuando la jugada pedía rapidez.

Asano y Muriqi fue la primera solución, pero ambos siguen muy lejos de su versión de comienzo de curso. Y la roja a Mascarell, tras posterior revisión, hizo saltar todo por los aires. Pensar en la victoria ya era complicado y el punto era un buen premio.

Pero a este Mallorca ahora todo le sale mal. Primero porque tuvo que ver como no se señalaba el penalti de Ortiz sobre Dani en el minuto 91. Y segundo porque el propio lateral del Betis fue el que aprovechó el espacio entre el gallego y Mojica para recibir un pase de Isco y colocar el balón en la cabeza de Bakambu. Funeral en el 96 para la cuarta derrota seguida. Y ahora toca el Atlético de Madrid.

Asano y Muriqi fue la primera solución, pero ambos siguen muy lejos de su versión de comienzo de curso. Y la roja a Mascarell, tras posterior revisión, hizo saltar todo por los aires. Pensar en la victoria ya era complicado y el punto era un buen premio. Pero a este Mallorca ahora todo le sale mal. Primero porque tuvo que ver como se señalaba el penalti de Ortiz sobre Dani en el minuto 91. Y segundo porque el propio lateral del Betis fue el que aprovechó el espacio entre el gallego y Mojica para recibir un pase de Isco y colocar el balón en la cabeza de Bakambu. Funeral en el 96 para la cuarta derrota seguida. Y ahora toca el Atlético de Madrid.