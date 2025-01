L'Opinió de Ricard Pla del Mallorca-Betis: Tot ha estat negatiu; res a destacar

De cada vegada es fa més difícil, o fàcil, escriure un article per parlar del Mallorca, del seu joc i dels resultats. Que l’equip ha entrat en una dinàmica perdedora és ben evident i, a més a més, clarament delicada.

De la mateixa manera que a la primera volta sumà trenta punts, entra en una certa lògica que els pot perdre a la segona. És evident que falta molt, però els jugadors manifesten una clara impotència per executar el seu joc, que és molt pobre, i que els rivals coneixen de sobre. La crisi ja s’ha instal·lat a la plantilla i si fa uns mesos la defensa era la línia més fiable, ara ha perdut gairebé tot el crèdit.

Avui, el Betis i el seu entrenador, conscients de les limitacions dels mallorquinistes, hi posaren una marxa més, dominaren la pilota a la segona part i se’n dugueren els tres punts, perquè tingueren un poc més de futbol i sobretot, punteria. Precisament aquest és un dels mals del Mallorca en tota la temporada: la falta d'encert. A l’equip, li costa moltíssim crear perill i quan ho fa, com va passar a la primera part, no endevina. Necessita alguna cosa més que rematar de qualsevol manera. Sobretot el que cal és un mínim de qualitat tècnica per resoldre aquestes situacions.

Segur que Arrasate ho va veure més bé que mai, instal·lat a una cabina -des d'allà dalt el futbol es veu millor. El problema comença a ser preocupant. La visita del Betis es presentava com una bona oportunitat per reivindicar-se després dels darrers resultats, tots negatius, amb deu gols en contra, ara ja són onze, i cap a favor. L’equip s’ho prengué seriosament durant mitja hora, però el joc va anar decreixent a mesura que avançava el rellotge i acabà per esfondrar-se a la segona i amb l'enèsima targeta vermella directa de la temporada. En definitiva, tot negatiu, res a destacar i les alarmes enceses.

