Jagoba Arrasate explota contra el arbitraje: "Nos sentimos ninguneados"

"Me estoy desenamorando de este deporte. Cada semana vemos acciones parecidas y a otros se las pitan y a nosotros no. En eso estamos convirtiendo el fútbol. Cuando el jueves veo la designación arbitral me preocupa más quién está en el VAR que el árbitro de campo. Al final ellos son los que están siendo los protagonistas del encuentro", ha asegurado Jagoba Arrasate, el entrenador del Mallorca, sobre la actuación arbitral, que ha expulsado a Omar Mascarell y no ha pitado un penalti "clarísimo" sobre Dani Rodríguez.

"Estoy profundamente triste porque me estoy desencantando del fútbol, se me están quitando las ganas de todo. Nos estamos sintiendo ninguneados. Paras un 'frame' y nos cae en contra, son situaciones que cansan tanto que ya ni me indigno", ha explotado el técnico tras caer contra el Betis por 0-1 después de jugar con un futbolista menos durante más de veinte minutos.

Todo pudo haber cambiado si Alberola Rojas hubiera pitado penalti sobre Dani Rodríguez cuando todavía había empate a cero en el marcador. "Yo estaba arriba y ha sido clarísimo. El defensa le da arriba y abajo. Creo que el árbitro tenía buena visión de la jugada, pero si no era así, el del VAR le tendría que haber dicho algo. Quiero dejar claro que esto no es la típica rabieta del entrenador que pierde en el minuto 96 sino que es algo que llevo pensando desde hace tiempo y lo digo ahora. El árbitro tenía buena visión para verlo. Parece que nos quejamos porque perdemos pero hablamos de una tendencia de hacia donde va el fútbol. No es un calentón", ha confirmado.

Sobre las seis expulsiones que ha visto el Mallorca, el que más lleva de la Liga, Jagoba Arrasate se muestra sorprendido. "Alguna ha sido merecida, pero no me gusta que el árbitro no lo vea y que el del VAR lo llamé porque en otras no sucede. No somos los que más en peligro ponemos al rival", ha subrayado.

Preguntado sobre la suplencia de Muriqi y la apuesta por Larin para que actuara de inicio solo en punta, el vasco ha sido claro. "La suplencia de Muriqi ha sido una decisión técnica porque quería más dinamismo y juego entre líneas", ha afirmado.

Cuestionado sobre si el club debería ser más contundente cuando siente que las decisiones arbitrales son en contra, Arrasate ha sido claro. «Llevo poco tiempo aquí pero creo que el club es más de recabar información y hablar en privado. Por manifestarte o quejarte no quiere decir que te vayan a hacer más caso. Mi trabajo es conseguir que no nos metan goles como el que hemos encajado en el último minuto», ha comentado.

Sobre el hecho de que la imagen de los pupilos de Arrasate haya mejorado, a pesar de la derrota, el preparador ha comentado que no le consuela. "No me basta porque hemos perdido. Hemos tenido que encajar las críticas. En el primer tiempo hemos sido mejor en el marcador sin traducirlo y en el segundo tiempo se ha equiparado. El gol en el 96 es un palo gordo. Hay que seguir en la segunda vuelta", ha señalado.

El equipo acumula cuatro partidos sin marcar. "Es un hándicap. No llevamos muchos goles a favor, porque como hoy, cuando eres mejor no lo traduces. El segundo tiempo se ha equiparado. Hay que mejorar colectivamente para que llegue el acierto de los atacantes", ha finalizado ante los periodistas.