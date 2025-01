Dani Rodríguez: "Me da arriba y abajo, no entiendo qué más tiene que hacer para ser penalti"

«Me da arriba y abajo, no entiendo qué más tiene que hacerme para que sea penalti», asegura Dani Rodríguez tras recibir un agarrón y un golpe en la pierna dentro del área en el minuto 91 por parte de Ortiz cuando el partido iba empate a cero.

El centrocampista del Mallorca afirma sin tapujos que le pareció una acción clarísima. «He hablado con el árbitro y me dice que desde el VAR le confirman que no es penalti. Hay algo que se me escapa y que no entiendo. Estoy por delante del balón, lo tengo y me da por todos los lados. No lo entiendo», confiesa sin comprender que ni el colegiado pitara la acción, ni fuera avisado para revisarla.

El partido acabó con un gusto amargo por la derrota. «Me deja un mal sabor de boca. Creo que el equipo hace un gran partido, con mucha intensidad, hacía encuentros que no veíamos este Mallorca. Es verdad que no tuvimos acierto, pero es un choque para llevarnos claramente una victoria. Perdonamos, pero después la expulsión marca un poco el final. A mí me hacen un penalti clarísimo que no puedo llegar a entender que no piten eso», incide.

El de Betanzos cree que el marcador no refleja el partido. «Es un resultado injusto. No tenemos que dudar, confío plenamente en mis compañeros. Hoy hemos hecho un trabajo enorme y seguramente va a tener su premio. Somos el mismo equipo que hicimos treinta puntos en la primera vuelta y juntos lo vamos a volver a conseguir», zanja.