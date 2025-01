Arrasate: "Respetamos la pañolada y las acciones que pueda haber, pero tenemos que centrarnos en lo nuestro"

Jagoba Arrasate, entrenador del Real Mallorca, comparte y entiende las críticas de la afición hacia toda la gestión posterior a los incidentes tras la semifinal de la Supercopa de España. Pero el de Berriatua, más allá de eso, está preocupado en recuperar al equipo tras un inicio de año muy malo. "Es el primer partido que vamos a jugar en casa y es la manera que tiene la afición de mostrarse, me parece bien que a nivel social la afición esté activa en este sentido. Respetar la pañolada y las acciones que pueda haber. A partir de ahí, tenemos que centrarnos en lo nuestro. Va a ser un partido diferente, va a haber béticos en la grada, yo también estaré allí... muchas cosas raras que, si necesitamos cambiar algo, igual empieza por allí", ha comentado esta mañana en sala de prensa.

Tras tres derrotas consecutivas, con un rendimiento muy bajo y con malas sensaciones en todos los futbolistas, Arrasate espera que el choque de este sábado frente al Betis suponga un antes y un después. "La semana ha sido dura. Según han ido pasando los días vas mirando al frente. Ha tocado hacer autocrítica, ver las cosas que hicimos el lunes e ir animándonos. Tenemos ganas de jugar ante nuestra gente", ha apuntado.

"Necesitamos recuperar la esencia de la primera vuelta. Ser un equipo difícil para el rival, ser valiente y tener las ideas claras con el balón. Mañana tenemos la primera oportunidad, ojaló lo plasmemos porque en el primer y tercer encuentro de este año hemos estado muy mal", ha añadido.

Los cuatro goles del Villarreal en poco más de siete minutos fueron algo que nadie esperaba. "Es algo muy difícil que pase y pasó. Hemos visto los goles de dónde vienen. Analizar las jugadas en sí y encontrar los errores es sencillo. Pero por qué llegan esos errores, por qué somos tan frágiles, por qué estamos tan separados… Allí es dónde hay que meter el bisturí. A nivel táctico es sencillo, pero a veces es cuestión de hambre e intensidad", ha señalado.

El choque ante los de Manuel Pellegrini supone el regreso a casa tras 42 días fuera. Arrasate espera que Son Moix sea decisivo durante toda la segunda vuelta para marcar si el objetivo del equipo puede ser algo más que solo la permanencia: "El calendario nuestro es caprichoso. En la primera vuelta han pasado los que están arriba y vamos a tener que jugar fuera de casa. En casa nos vamos a jugar nuestro objetivo, nuestro futuro para saber si estamos para algo más. Tengo el último recuerdo del partido contra el Girona, donde el equipo y la afición estuvieron de 10, a ver si conseguimos recuperar esa atmósfera".

El Betis llega con muchas ausencias, sobre todo en defensa, pero el técnico bermellón, que no decidirá sobre la titularidad de Valjent hasta antes del partido, no las tiene todas consigo. "No me fío para nada de esas bajas. Ganaron en Villarreal hace nada con 10 jugadores. Es verdad que podemos tener alguna duda, sobre todo en los laterales. Va a ser un once reconocible. No están en su mejor momento, pero nosotros no estamos para fiarnos de nadie. Si mañana seguimos por la misma línea de estos tres partidos el Betis nos va a generar muchas dificultades", ha concluido.