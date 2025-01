El Mallorca sigue en 2024

Hay que ponerse en situación: el Mallorca es sexto, tiene treinta puntos y está a poco más de diez de conseguir la salvación, el verdadero objetivo del club, tras solo veinte jornadas. Pero también hay que reconocer que el inicio de 2025 está siendo desastroso. Lo realmente importante no son las tres dolorosas derrotas sufridas, sino la forma en la que se han producido porque están provocando mucho malestar a la afición y, por supuesto, en el propio vestuario. La hinchada ha pasado de la ilusión al bajón en solo tres semanas.

El equipo tiene crédito de sobra en Liga para revertir el mal momento porque presenta números realmente buenos -consiguieron una de las mejores primeras vueltas del club-, pero lo preocupante es la imagen. Son tres resultados fuertes, que resquebrajan las señas de identidad de un equipo que se construyó desde la defensa hacia adelante, pero que se ha desplomado en los últimos tres choques.

7 minutos y 26 segundos. Ese fue el tiempo en que los pupilos de Jagoba Arrasate encajaron cuatro goles en el campo del Villarreal -la mayor goleada a domicilio del curso- para seguir inmersos en la primera crisis de resultados desde que el técnico vasco asumiera las riendas del banquillo en el último verano. Perdió el 3 de enero contra el Pontevedra en dieciseisavos de la Copa del Rey por 3-0 ante un equipo de la cuarta categoría del fútbol español dando una muy mala imagen. Seis días después cayó por el mismo resultado ante el Real Madrid en la Supercopa de España celebrada en Arabia, aunque allí sí dio la cara. Y el lunes, por último, sufrió otro tropiezo abultado contra el equipo de Marcelino por 4-0.

Son demasiados resultados negativos consecutivos que evidencian la mala forma del Mallorca en este 2025. 2024 acabó por todo lo alto con mucha ilusión puesta en este inicio de año, ya que el equipo enlazó dos victorias ante el Girona (2-1) y Getafe (0-1), pero la realidad está dejando palpable que el equipo todavía no ha pasado página. Diez goles encajados en solo tres encuentros son muchos y es que, para ponerlos en contexto, los barralets tardaron trece partidos en recibir esa cantidad de goles en este inicio de Liga. Estas cifras tienen dos lecturas diferentes. La primera, que consiguió unos números buenísimos en la primera vuelta y la segunda, el tremendo batacazo que ha sufrido.

Hay pocas razonas que expliquen esta dura caída en solo tres choques. Y es que no solo es una cuestión defensiva, sino es que ofensivamente el equipo tampoco está bien. Este año todavía no ha marcado, pero es más preocupante que no cree ocasiones de gol para poner en aprietos al rival. De hecho, contra el Villarreal el primer disparo a portería llegó en el minuto 43 cuando ya se perdía 4-0.

El lunes solo se paró la sangría porque los ‘groguets’ quitaron el pie del acelerador y Arrasate cambió a una línea de cinco defensas tras el descanso. El técnico bermellón deslizó que probaron «otro dibujo» para «futuros partidos». Una opción para el partido contra el Betis podría ser regresar a la línea de cinco defensas con la que jugó Javier Aguirre en su etapa en el Mallorca. A pesar de los últimos malos resultados, ocupan una posición que daría acceso a una competición europea a final de temporada y el sábado tienen la oportunidad de distanciarse a ocho puntos más el golaveraje al Betis, un rival con más dinero y mejores jugadores, al menos sobre el papel. Un partido y una victoria en Son Moix lo cambian todo. Eso desean los bermellones.

