Villarreal-Mallorca: Toca dar un golpe sobre la mesa

El Mallorca, además de intentar vencer al Villarreal esta noche, tiene por delante el reto de romper la maldición que le acompaña en sus visitas al Villarreal, campo que no se le da nada bien. Dehecho, no vence allí desde el curso 2003/04, cuando se impuso 0-2 con goles de Etoo y Campano. Desde entonces no lo ha vuelto a conseguir. La excepción es el choque de hace dos temporadas, en la que el Mallorca venció por 0-2, aunque el partido se jugó en el Ciutat de València por las obras en La Cerámica.