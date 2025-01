Jagoba Arrasate: "Hay que espabilar, si no, no vamos a ningún sitio"

"Tenemos que espabilar, si no, no vamos a ningún sitio", ha afirmado con rotundidad Jagoba Arrasate, técnico del Mallorca, tras perder 4-0 contra el Villarreal.

La valoración del partido ha sido mala. "Hoy no ha sido el día. Los goles han sido deméritos nuestros. Hemos dado facilidades y hemos sido un juguete para ellos. Es de los días que no me aguanto ni a mí mismo", ha asegurado.

Tras el descnaso ha realizado cuatro cambios. Darder, Dani, Maffeo y Samu Costa dejaron su puesto a Copete, Mateu Jaume, Robert Navarro y Antonio Sánchez. "Los cambio porque tienen tarjeta, Samu está apercibido y Maffeo ha tenido problemas en la semana. No están señalados. También probamos otro dibujo para futuros partidos", ha confirmado.

"Son momentos difíciles y no sabes cómo acertar, no son momentos de gritar. Hay que pasar el mal trago todos juntos y mañana nos hablaremos a la cara. Lo primero es aceptar que estamos mal para mejorar", ha explicado.

El mercado está abierto, pero parece que no se acudirá para reforzarse. "No, es buscar excusas. La imagen de hoy o esos siete minutos nada tiene que ver con el mercado. Mi trabajo ahora se centra en mejorar y volver al nivel de la primera vuelta", ha subrayado.

Mal inicio de año con tres derrotas seguidas. "No lo esperaba. En Pontevedar estuvimos mal, contra el Madrid no lo hicimos mal, pero encajamos tres y hoy cuatro. Son diez goles en contra, hay que reaccionar. El partido en casa contra el Betis tiene que ser ese partido punto de inflexión para volver a ser los que fuimos en la primera vuelta", ha reconocido.

Valjent se marchó mareado tras un choque con Baena y fue a protestar al árbitro. "Seguramente tendrá que pasar la noche aquí. Con el resultado pensaba que sobraba la reacción", ha confirmado.