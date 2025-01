El Real Mallorca anuncia la renovación de Martin Valjent

Se acabó el culebrón de Martin Valjent en el Real Mallorca. El club bermellón ha anunciado esta tarde la renovación del central eslovaco hasta junio de 2029. El defensor, que acaba contrato en menos de seis meses, alarga así su compromiso con la entidad después de siete temporadas y con casi total seguridad se convertirá en el extranjero con más partidos en la historia de la entidad.

Llegado a la isla en calidad de cedido en el verano de 2018, Valjent se ha ganado en todos estos años tener un hueco importante en la historia del club y muestra de ello es que esta temporada se convirtió en el tercer extranjero con más partidos con la camiseta del Mallorca.

Su rendimiento dentro del terreno de juego y su actitud fuera de él han hecho que el eslovaco sea uno de los futbolistas más apreciados y respetados de la afición mallorquinista.

Tras dos ascensos a Primera División, una final de Copa del Rey, unas semifinales de Supercopa de España y más de 220 partidos, Valjent, que es además uno de los actuales capitanes del equipo, podrá agrandar todavía más su leyenda en el club.

La negociación, como él mismo ha reconocido, no ha sido sencilla, y es que existían diferencias económicas entre a lo que él aspiraba y lo que el club ofrecía. "Siendo sincero no ha sido fácil. Es la primera vez que me encontraba en una situación como esta, con la edad que tengo. Creo que analizando y pensando todo bien ha decidido un poco la parte emocional. Confío en que he tomado la mejor decisión posible", ha afirmado en declaraciones recogidas por la entidad.

Valjent ha destacado el apoyo de la afición, que tiene en él a uno de sus ídolos, como uno de los factores que han decantado la balanza para decidir renovar su contrato: "Ha tenido un papel importante. Si están en un sitio y la gente te valora. Después de siete años ya te conocen y te quieren como eres, con tus defectos y virtudes, significa que es el sitio correcto donde estar. Siento mucho cariño y me da mucha fuerza para seguir adelante, mejorando y aportar lo máximo posible".

Con un contrato nuevo de cuatro temporadas, Valjent alcanzaría las once en caso de cumplirlos todos. "Pienso de año a año, ya veremos lo que pasa en el futuro, pero sí que me gustaría cumplir los 4 años. Me gustaría seguir aportando y dejar huella en este club. No solo en los partidos, sino en el día a día. Es la ilusión que tengo", ha destacado.

El eslovaco considera que el Mallorca está en el camino correcto para conseguir hitos importantes y quiere ser parte importante de ello. "Van a ser años disfrutando de Primera División, de noches mágicas y creo que el club está dando pasos firmes hacia el futuro para que sea más grande e importante. Puede lograr cosas y quiero ser parte de ello", ha concluido.