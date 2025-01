Ancelotti: "No echo la culpa ni al Mallorca ni al Madrid de la tangana"

El partido entre el Mallorca y el Real Madrid de las semifinales de la Supercopa de España estuvo marcado por la tensión a lo largo del encuentro. El duelo entre Maffeo y Vinicius centró las miradas y, tras el tercer gol, obra de Rodrygo, la cosa terminó en tangana. «Es innecesario porque el partido había acabado para las dos partes. No echo la culpa ni al Mallorca ni al Madrid, no era necesaria una pelea de este tipo. Estaban un poco calientes, pero he intentado calmar las aguas un poco con Maffeo. Le decía que acabara con la pelea, que los ánimos de los jugadores estaban calientes y al final se ha tranquilizado todo», contó.

Hasta el minuto noventa, todo quedó por decidir. «Hemos empezado bien, pero cuando teníamos que marcar no hemos marcado. El partido ha estado equilibrado hasta el minuto 90. Ha sido un partido exigente porque han defendido muy bien hasta el último minuto. Es un equipo que tiene mucho peligro en el balón aéreo y podía pasar de todo. Hemos estado bien también atrás», valoró sobre el encuentro.

«Bellingham es muy importante para nosotros. Cuando se activan los de arriba puede pasar de todo, los cuatro son muy peligrosos y todo el mundo ve su calidad, pero después están todos los demás, no es solo calidad, hay que tener compromiso y en este último periodo lo están haciendo bien en este sentido», analizó el técnico, antes de confirmar que Fede Valverde tiene «una sobrecarga».

El equipo está enlazando varios buenos choques. «Están bastante cerca de su mejor nivel, ahora estamos teniendo continuidad en los resultados, tenemos que seguir así. Creo que tenemos que buscar la continuidad en el juego, en los resultados ahora de momento está saliendo bien», explicó.

Sobre Mbappé, está mejorando. «Está muy bien ahora. Está mostrando una buena versión, no es sólo hoy, pero creo que el mes de diciembre lo ha hecho muy bien. Ha estado más activo y poco a poco está llegando a su mejor nivel. No sé cuál es el suyo, porque con la calidad que tiene no sé dónde puede llegar»,

También le preguntaron sobre la reinscripción de Dani Olmo, Pau Víctor y la celebración de Laporta.«No quiero opinar de esto. La tengo, pero no quiero hacerlo. Este tema me parece un poco más complicado y no quiero hablar. Cada uno tiene su opinión, yo tengo un perfil oficial público, lo siento pero lo que pienso lo tengo para mí», afirmó.