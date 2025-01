Mascarell estalla contra el Real Madrid: "Todos han ido a por Maffeo desde la primera parte"

Omar Mascarell también levantó este jueves la voz en la zona mixta del estadio Rey Abdullah de Yeda. La derrota ante el Real Madrid (3-0) no fue lo que más irritó al futbolista del Mallorca, quien a su vez recriminó la actitud de los blancos que acabó en una lamentable tangana al final.

"Me he formado en la cantera del Real Madrid y le tengo un cariño especial al club, pero al final nos dejan a nosotros como los malos y no debería ser así. Nosotros venimos aquí a competir, los piques que pasan en el campo deberían quedarse ahí", aseguró el canario.

Mascarell aclaró que la tensión se generó por parte de ambos equipos: "En momentos del partido ellos son los que nos buscan y parece que solamente nosotros buscamos el pleito. No es adecuado, las cámaras están ahí y queda claro que el partido se ha calentado por las dos partes".

"Estuve cuatro años en Valdebebas. No culpo a nadie, pero cada uno debe ser consecuente de sus actos. Quiero dejar claro que no me gustaría que el Mallorca sea el malo de la película porque se ha visto claramente que los piques han sido por parte de los dos equipos y todo debería quedarse en el campo", reiteró el centrocampista.

Todos contra Maffeo

Mascarell apuntó que el entuerto se originó días antes por unas declaraciones, sacadas de contexto según el futbolista bermellón, de su compañero Pablo Maffeo sobre Vinicius Júnior: "Se sacaron unos titulares equivocados. Si lo lees así, parece fuerte. Él habla en plan de broma y los jugadores del Madrid lo tenían bastante presente".

"Desde que Maffeo se va al suelo en la primera parte, todos han dio a por él. Nosotros, como equipo, somos una familia y debemos defenderle a muerte. Si los medios que quieran sacarlo, se verá claramente", insistió el tinerfeño.