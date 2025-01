Jagoba Arrasate: "Los dos últimos goles afean nuestra actuación"

"El final afea el partido, hemos competido dignamente y con el 1-0 nos ha costado robar. Los dos últimos tantos manchan nuestra actuación" confesó Jagoba Arrasate, el entrenador del Mallorca, tras caer por 3-0 contra el Real Madrid en la Supercopa de España jugada en Arabia.

El equipo encajó tres goles, con dos en los últimos minutos. "Los jugadores están fastidiados y enrabietados. Han hecho un partido digno y han acabado cansados. Te vas al descanso con empate a cero, pero te meten dos tantos al final", aseguró.

"El gol te hace daño y luego es verdad que han manejado el encuentro de otra manera, ya que no han ido a por el segundo gol. Con su primer gol el partido cambió y pensamos que los cambios nos iban a dar fuelle, pero después del tanto fueron superiores", reconoció sobre cómo se cayó el equipo desde el primer gol encajado.

Jugaron bien, a pesar de tres goles. "La primera sensación es que en el minuto noventa centra Mojica, allí podía estar el empate y luego te vas con un 3-0. Cuando lo ves cerca, tienes la sensación de abultado. Hemos querido competir, estaba claro que éramos los más débiles de los cuatro. Hemos demostrado que hemos venido a competir. Hemos tenido dos o tres ocasiones claras y me fastidia no marcar. Cuando hemos encajado, hemos tenido una perdida y duele no acertar y recibir así el gol.", afirmó.

Sobre el rifirrafe del final, dijo que no sabía lo que había "pasado".

Raíllo fue sustituido en la primera parte por Copete por indisposición. "Él ha querido estar, aunque ha pasado toda la seman enfermo. Ha sido honesto y ha pedido el cambio. Es nuestro capitán y baluarte, es una pena que se haya tenido que retirar", confesó.

"El año ha empezado de la peor manera, pero tenemos suficientes alicientes para tomarlo como un reto. No es lo que queríamos, mañana viajamos y descansamos el finde. Volvemos a jugar contra el Villarreal (20 de enero) y tenemos muchos estímulos por delante, ojalá la segunda vuelta fuera como la primera", deseó para la segunda mitad de la Liga.