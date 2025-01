Raíllo: "Me da pena que esas veinte mil personas que nos acompañan en cada partido se hayan quedado en Palma"

Antonio Raíllo ha calificado "de premio" que el Mallorca dispute esta Supercopa de España y se ha acordado de los aficionados que no podrán apoyar al equipo en esta histórica cita en las gradas del King Abdullah de Yeda (Arabia Saudí). "Es un premio, no sólo para los jugadores, sino para la institución y la afición. Lo bonito que me llevo de todos estos años es que el mallorquinismo ha crecido. Me da pena que esas veinte mil personas que nos acompañan en cada partido se hayan quedado en Palma y no puedan estar aquí con nosotros animando y disfrutando de este momento", ha comentado en una multitudinaria rueda de prensa.

El capitán de los bermellones tiene claro por dónde pasan las opciones de su equipo para apear al Real Madrid en las semifinales de este jueves (20 horas/Movistar) y ha deslizado que el encuentro de la primera jornada de Liga, que finalizó en empate en Son Moix (1-1), es una referencia. "El partido de la primera vuelta es el espejo donde mirarnos. Tenemos que ser un equipo muy solidario, que trabaja mucho en bloque de manera defensiva, pero que también tenemos ese plus y esa pausa para hacer daño hacia delante. Este año estamos consiguiendo encontrar los espacios y a partir de ahí avanzar a campo contrario, y cargamos el área mucho más", ha destacado.

El cordobés ha deslizado que son conscientes de que hay "un título en juego" y ha asegurado que la sonrojante eliminación en la Copa del Rey del pasado viernes en Pasarón no debe empañar la trayectoria que está mostrando este curso. "La derrota ante el Pontevedra (3-0) no estropea la primera vuelta tan buena que hemos hecho. Estar aquí es un premio para nosotros por la temporada pasada", ha sentenciado convencido.

Insistencia sobre Vinicius

Raíllo ha optado por la prudencia respecto a las numerosas preguntas que le han formulado sobre la figura de Vinicius, con el que ha mantenido polémicas en el pasado. "El foco está en él porque es un jugador muy determinante. Siempre encara y busca driblar y superar al contrario, por lo que es normal que reciba más falta. Pero prefiero no valorar más porque es generar una polémica que llevamos durante tres o cuatro años", se ha limitado a decir tras haber tirado balones fuera en la mayoría de ocasiones.

El andaluz ha estado importancia al hecho de que los hinchas árabes vayan a apoyar masivamente al rival de este jueves. "Es normal que pase eso. Tanto el Real Madrid como el Barcelona son muy mediáticos y los reconocen en todo el mundo, mientras que el Mallorca es como una gota en el océano. Sabemos que van a tener al público a su favor, pero nosotros nos tenemos que hacer fuertes y anteponernos. Al final esa gente de fuera no juega, sino que jugamos once contra once en el campo", ha afirmado.

Raíllo no ha querido valorar el desigual reparto económico que reciben los equipos que disputan la Supercopa, tal y como ha denunciado este miércoles el CEO de Negocios del club, Alfonso Díaz: "No depende de mí, son cosas de la Federación. Si ellos llegan a un acuerdo y les parece correcto... Nosotros estamos aquí solo para jugar, que es lo que nos gusta y es a lo que nos dedicamos. El tema de política o institución se lo dejamos para ellos", ha comentado.

Por último, Raíllo ha sacado pecho sobre el "bloque y unión familiar" que tiene el Mallorca, que no depende de las individualidades. "Nuestra fuerza es el grupo. Todos somos muy cercanos, muy familiares, tanto con jugadores, como empleados. Una institución muy pequeña en la que todos nos conocemos y eso hace que tengamos esa interacción personal", ha finalizado.