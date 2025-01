Lucas Vázquez: «El Mallorca es uno de los equipos que está más en forma»

Lucas Vázquez, uno de los capitanes del Real Madrid afirmó este miércoles que «lo más importante» para afrontar la Supercopa de España es «la ilusión» que hay en el equipo por «seguir ganando», y avisó del peligro de su rival en la semifinal de este jueves, el Real Mallorca, «uno de los equipos que está más en forma».

«Creo que lo más importante es la ilusión que tenemos por seguir ganando», apuntó el lateral derecho, que agregó en la rueda de prensa al encuentro: «Este jueves es el primer paso para conseguir la Supercopa de España, que es nuestro objetivo en esta semana y creo que lo que nos mueve es ese hambre y esa ambición».

El futbolista gallego recalcó que están ante «una oportunidad muy buena de conseguir un título» y que han venido con «muchas ganas» a Yeda. «Tenemos un año muy bonito, con muchos retos y los asumimos con mucha ambición», insistió el jugador madridista.

El gallego, inicialmente extremo derecho o mediapunta y que ha ido retrasando su posición en las últimas temporadas, está asumiendo la responsabilidad de jugar de lateral derecho por la baja «importante» de Dani Carvajal y dejó claro que está «intentando ayudar al equipo en todo» lo que puede. «Estoy encantado de disfrutar de hacer lo que más me gusta en el mejor club del mundo», aseguró el futbolista. En este sentido, no opinó sobre el posible fichaje del lateral derecho inglés Trent Alexander-Arnold porque es «un jugador que no está en el Real Madrid» y están «centrados» en el partido ante el Mallorca.

«Juega como equipo»

El capitán del 15 veces campeón de Europa recordó que su rival en las semifinales, el Real Mallorca, «es un equipo que sabe muy bien a lo que juega». «Es un equipo que juega como equipo en todos los sentidos de la palabra, que sabe muy bien lo que tiene que hacer con y sin balón y que es uno de los que más en forma está en esta temporada», explicó el futbolista del Real Madrid.

Preguntado por su papel de capitán, reconoció que le suponía «un orgullo» y «un sueño». «Es algo con lo que creo que la gran mayoría sueñan y poder realizarlo es un sueño. Ser capitán conlleva a momentos buenos, malos, y es una gran responsabilidad», confesó.

Además, el de Curtis eludió hablar sobre si renovará o no porque todavía «es pronto para saber lo que va a pasar». «Yo estoy contento aquí, estoy feliz disfrutando de esta temporada y veremos lo que pasa de cara a la próxima. No puedo decir nada más», zanjó.

Por otro lado, Lucas Vázquez indicó que sabían lo que había dicho Raphinha, extremo del Barça, sobre el impacto para posibles futuros fichajes del conjunto catalán tras lo sucedido con Dani Olmo y Pau Víctor. «Nosotros respetamos todos los clubes y todos los jugadores. Confiamos en las instituciones y en las normas, y veremos lo que pasa», se limitó a comentar.