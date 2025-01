Jovan Stankovic: "Si a Jagoba le falta un jugador, estamos preparados"

"Si a Jagoba le falta un jugador estamos preparados", bromea Jovan Stankovic, una de las leyendas del Mallorca que levantaron la Supercopa de 1998 en Barcelona. El que fuera genial extremo izquierdo serbio viajó a Yeda, junto a los que fueron sus compañeros en aquel histórico equipo, Chichi Soler y Vicente Engonga, invitado por el club junto a toda la expedición. Los tres atienden a Diario de Mallorca convencidos de que los bermellones tienen opciones de apear mañana al Real Madrid y meterse en la final. "Si están al nivel que han demostrado últimamente en la Liga, tiene posibilidades", explica convencido el propio Engonga. Soler está de acuerdo y considera clave adelantarse en el marcador. "A un partido puede pasar cualquier cosa, para bien y para mal. Espero que la cara que muestre el Mallorcasea la de la Liga y sea competitivo. Si nos podemos por delante tenemos opciones", asegura el palmesano, que tiene claro que en el vestuario son conscientes de la trascendencia del encuentro ante los blancos: "Ellos estarán pensando que es una oportunidad única como lo pensábamos nosotros, es la oportunidad de ganar un título, de disputar un trofeo que no es habitual porque no se suelen ver en estas situaciones y tienen que competir con todo lo que lleven dentro".

Stankovic va más allá en su argumentación. "Están más nerviosos que en un partido normal, eso seguro. Yo siempre cuando jugaba partidos importantes contra Barça o Madrid ya estaba tres o cuatro días antes con cosas en el estómago. Sabes que es un partido especial, que va a ver muchísima gente, no solo en España, sino a nivel mundial y, además, en Arabia hay equipos que te pueden fichar mañana, con lo que pagan ellos...", cuenta el balcánico entre risas. "Es que es una oportunidad que a muchos de los jugadores igual no se les presenta nunca más y seguro que lo van a dar todo", apoya Engonga.

Los tres coinciden en que la sonrojante derrota en Pontevedra en la Copa del Rey (3-0) no pasará factura en Yeda. "No afectará nada, eso se olvida. La suerte en el fútbol es que siempre hay un partido más", dice tajante el actual presidente de la Asociación de Veteranos del Mallorca. "Lo del otro día nadie lo esperaba, pero la Supercopa es algo diferente. Después de perder un partido así los jugadores quieren revancha y quieren dar una alegría al mallorquinismo", destaca Stankovic, que se felicita por la evolución que ha experimentado el club en los últimos años. "Hace tiempo que ya dije que el Mallorca crece día a día. Hemos finalizado un año 2024 espectacular, con la permanencia en Primera Divisióny con la final de la Copa. Y ahora una gran primera vuelta y llega este partido de la Supercopa. Es muy bonito para los jugadores, pero también para los aficionados", resalta convencido.

Los tres estuvieron en la piel de los Raíllo, Darder, Dani Rodríguez y compañía hace ya más de dos décadas. La que finalizó con el título llegó con Héctor Cúper en el banquillo en una temporada en la que, después, el equipo alcanzó la final de la Recopa de Europa y acabó tercero en la Liga. "Me trae muy buenos recuerdos porque participé en la dos Supercopas, la que ganamos contra el Barcelona en 1998 y la que perdimos contra el Madrid en 2003. Es algo que no se olvida nunca porque el Mallorca es modesto y no juega cada año competiciones así", afirma Stankovic. Engonga, por su parte, aporta más detalles de la que se acabó conquistando en el Camp Nou. "Mis recuerdos son todos buenos. Del primer partido me acuerdo que tuvimos que remontar y estábamos con un equipo en construcción después de lo que había pasado la Copa del Rey del año anterior. Se fueron cinco o seis titulares y llegó gente como Lauren y Dani. Y del partido del Camp Nou recuerdo que fuimos bastante mejores que ellos, que debutó Lauren de lateral derecho y Rivaldo no la tocó y que cogimos la Copa", resume con una sonrisa el que fuera internacional con la selección española. Soler también tiene fresco en su memoria lo que sucedió entonces. "Recuerdo que teníamos dudas antes de esa Supercopa porque buscábamos ponernos en forma para la Liga, pero cuando nos pusimos 2-1 en el partido de ida ya nos vimos cerca de ganar el título. Y así fue porque en el Camp Nou hicimos un gran partido y fuimos superiores a ellos", destacó orgullo. Ahora, desde las gradas, pueden volver a ser supercampeones de España.

Suscríbete para seguir leyendo