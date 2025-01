Arrasate: "Si el partido es de ida y vuelta no tenemos nada que hacer contra el Real Madrid"

Conoce la receta, pero lo difícil es llevarla a cabo. Jagoba Arrasate tiene claro por dónde pasan las opciones del Mallorca para tumbar al Real Madrid en las semifinales de la Supercopa de España de este jueves (20 horas/Movistar). "Tenemos que hacer un partido perfecto, casi redondo", ha dicho en primera instancia antes de desarrolar su idea. "Hay que mezclar el tema de ser proactivo en tu idea con saber a quién te enfrentas. Tienes que estar equilibrado porque ellos en transiciones, seguramente, sean el mejor equipo. Hay que mezclar un poco dos cosas: no perder nuestra esencia, nuestra identidad, y saber también lo que tenemos enfrente. Necesitamos acierto cuando lleguemos al rival, necesitamos defender bien, que ellos no estén cómodos, sobre todo, que no tengan espacios para correr porque si el partido es de ida y vuelta no tenemos nada que hacer. Necesitamos llevar el partido a nuestro terreno", ha agregado en su reflexión.

El técnico de los bermellones reclama a sus pupilos que tengan fe en que pueden vencer al vigente campeón de Europa. "Para el Real Madrid, seguramente, sea una obligación el tema de jugar la final y ganar, y para nosotros es un reto. Por eso digo que a veces la Liga, la Copa, no tienen mucho que ver, porque son citas históricas y lo tenemos que afrontar así también, sabiendo que es algo único, que tenemos que poner todo el foco ahí primero para que algo pase. Primero lo tienes que visualizar, lo tienes que creer, y en ese trabajo estamos ahora", ha destacado después de acordarse del cuerpo técnico de la pasada temporada que logró el billete para esta competición: «Si estoy hoy aquí es gracias a Javier Aguirre, Toni Amor o Pol Lorente y al trabajo que hicieron ellos la temporada anterior».

El vasco, que reconoció que Samu Costa "llega justo" para ser titular tras recuperarse de su lesión en el sóleo, ha recordado el encuentro de la primera vuelta, en el estreno liguero, que acabó en empate en Son Moix (1-1): "Ese día estuvimos bien, competimos bien, el partido fue igualado y terminó en empate. Pero los dos equipos hemos cambiado desde la primera jornada, era todo nuevo, el Real Madrid también ha evolucionado y creo que estamos en diferentes momentos, pero es una muestra más de que si hacemos las cosas bien, podemos estar cerca de equipos, en teoría, superiores".

Jagoba Arrasate, durante su rueda de prensa en Yeda. / RCD Mallorca

De hecho, el preparador de Berriatua ha incidido sobre la mejoría de los merengues respecto al duelo de agosto: "Personalmente sí he visto una evolución. Está mejor que al principio de temporada, han mejorado en el trabajo sin balón, los últimos resultados así lo reflejan también, y creo que hay algún jugador también que se está adaptando mejor -refiriéndose a Mbappé-. Eso hace que sea un equipo más potente que hace dos o tres meses".

Arrasate, que desea estar en Arabia Saudí "más que tres días" como el año pasado con Osasuna, no tenía ninguna duda de que Vinicius disputaría el encuentro a pesar de la amenaza de sanción, que finalmente se ha quedado en dos encuentros tras su expulsión en Mestalla. "Una vez redactado el acta yo creo que estaba claro que iban a ser dos partidos, en todo momento hemos pensado que iba a jugar. Ya nos hemos enfrentado varias veces a él, es un grandísimo jugador, muy difícil de parar y necesitaremos un trabajo defensivo colectivo para que tanto Vinicius como los demás jugadores no brillen", ha expresado.

El bermellón ha elogiado a Carlo Ancelotti, que también ha alabado al vasco en la previa. "Está jugando al despiste para que me venga arriba para mañana", ha bromeado inicialmente. "Siempre me ha tratado fenomenal y agradezco sus palabras. Es un ejemplo para todos los entrenadores y todo está muy bien, pero si le podemos ganar mañana, pues mucho mejor", se ha limitado a responder.

La eliminación copera

Arrasate no ha querido profundizar demasiado sobre la dolorosa eliminación de la Copa del Rey ante el Pontevedra (3-0). "Estamos en una semifinal de una Supercopa y es difícil digerir una derrota como la del viernes pasado, pero hemos tenido tiempo y hemos aprendido cosas también. Y ahora estamos con toda la ilusión del mundo para intentar mañana hacer un partido perfecto, que solo así vamos a tener opciones", ha advertido.

El entrenador no se ha mostrado preocupado por el hecho de que Ricardo de Burgos Bengoetxea sea el colegiado designado para el encuentro. "Es gran árbitro. Le conozco desde hace muchísimos años porque es vizcaíno como yo, y estoy convencido que mañana va a ser un gran partido", ha finalizado.