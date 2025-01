Sorpresa en la convocatoria del Mallorca: entra Samu Costa

El entrenador del Mallorca, Jagoba Arrasate, ha dado la lista de convocados que viajan a Yeda para disputar la Supercopa de España, donde ha saltado la sorpresa, ya que hasta cuatro futbolistas que no viajaron con el equipo para jugar los dieciseisavos de final contra el Pontevedra, sí estarán en Arabia.

Antonio Raíllo, Samu Costa, Javi Llabrés y Dani Luna regresan a la convocatoria y completan la lista, que está formada por veintiseís futbolistas. No sorprende el regreso del capitán, el central cordobés, que no viajó a Pontevedra por descanso. Apunta a la titularidad, ya que se desmostró en Galicia la importancia indispensable que tiene en el once titular.

El extremo mallorquín y el atacante colombiano vuelven a formar parte de la expedición después de que el técnico vasco les abriera la puerta de salida en la primera rueda de prensa del año, afirmando que necesitan "jugar". No se los llevó contra el Pontevedra, pero sí a Arabia.

Aunque la sorpresa salta con el centrocampista portugués. Samu Costa está forzando para estar disponible para el míster y está acortando los plazos de su lesión. Cayó el 12 de diciembre por culpa del sóleo y todo hacía indicar que estaría de baja entre cinco y ocho semanas, pero está haciendo todo lo posible para estar disponible contra el Real Madrid.

El jueves es el primer partido de la Supercopa y Arrasate podría dar alguna sorpresa en el once.