Sergi Darder, antes de poner rumbo a Arabia: "Podemos ganarle a cualquiera, incluso al Madrid"

Antes de poner rumbo a Yeda para disputar la Supercopa de España en Arabia, el centrocampista del Mallorca, Sergi Darder, ha atendido a los medios de comunicación para animar a la afición a creer que es posible regresar a la isla con el título bajo el brazo. “Estamos a dos partidos de ganar un título. Sabemos que será difícil, pero vamos a ganarla”, ha asegurado.

Aunque irán a por el trofeo, saben que tienen que dar una sorpresa mayúscula para hacerse con él. “Lo vimos el otro día en la Copa del Rey. Hay más diferencia del Pontevedra al Mallorca, que de nosotros al Madrid. Si ellos nos pudieron ganar, nosotros podemos vencer a cualquiera. En Liga estuvimos cerca de ganarlos, tenemos muchas ganas y mucha ilusión. El equipo está muy concienciado de que se puede. Si estamos a nuestro nivel hemos demostrado que podemos competir contra cualquier rival”, ha afirmado.

El equipo bermellón está a dos partidos de levantar un trofeo. “Somos conscientes de que hay un título por en medio. Es difícil ganarlo, pero estamos a dos encuentros. Creo que no lo tendremos más fácil nunca, dentro del nivel de los equipos que están allí, que lo pondrán muy difícil. Estamos a dos choques y tenemos muchas ganas de que llegue ya el día”, ha animado a los seguidores del club.

"Creemos que se puede"

Tras caer por 3-0 a cero contra el Pontevedra, les obligó a sufrir el tropiezo. “Estamos recuperados después de caer contra el Pontevedra. El míster quiso que lo sufriéramos, no nos dejó pensar en la Supercopa el día después ni dos días después. Dijo que teníamos que sufrir la derrota porque es dolorosa y al final no queda otra, en dos días jugamos un partido histórico para el Mallorca y para la plantilla. Seguramente, muchos no volveremos a jugar este tipo de encuentro. Tenemos muchas ganas de que llegue el día, y ojalá podamos ganar y alargar la estancia en Arabia”, ha confesado.

“En un porcentaje de opciones de ganar el título todos nos pondrán el mínimo, pero nosotros tenemos que ir con la ilusión y ambición de creer que se puede ganar. Somos conscientes de que será muy difícil. El Madrid, en Liga, a lo mejor te puede dar un poco de margen porque son 38 partidos, pero cuando hay un título por en medio se ponen las pilas y en diez minutos pueden liquidar un partido. Nosotros creemos en nosotros porque somos conscientes de que si damos nuestro mejor nivel podemos competir contra todo el mundo, lo hemos demostrado. Creemos que se puede”, ha explicado.

Todo el equipo tiene ganas de que llegue la competición. “Todos estamos ilusionados. Si piden en el avión cuánta gente títulos, poca gente levantará la mano, así que ojalá cuando volvamos, todos podamos levantar la mano”, ha contado.

"Estamos preparados para todo"

También ha valorado sobre la posibilidad de que Vinicius sea sancionado y no pueda jugar contra ellos el jueves. “No depende de nosotros. Sabemos que si queremos ganar un título tenemos que jugar contra los mejores equipos de España y los mejores jugadores del mundo. Estamos preparados para todo. Somos humildes y conscientes de que será difícil, pero si nosotros no creemos, ¿quién lo hará?”, ha relatado.

Sobre el juego del Madrid, cree que le pueden hacer daño. “Es un equipo que si le dejas que pasen muchas cosas te arrolla. Tienen que suceder las menos cosas posibles, debemos intentar controlarlos, ya que en cualquier arreón ellos te hacen un gol. Tampoco daré pistas de lo que hemos hablado aquí. Ya les hemos ganado en otros lugares y hemos competido bien contra ellos. Sabemos que si damos nuestro mejor nivel, tenemos opciones. No necesitamos generar mucho porque defendemos muy bien, tenemos el bloque muy compacto y con nuestro futbol le podemos hacer daño”, ha confiado.