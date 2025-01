Maffeo, sobre una pelea ficticia con Vinicius: «Le noquearía en 10 segundos»

En las últimas temporadas, Pablo Maffeo y Vinicius Jr han protagonizado, mano a mano, algunas de las batallas más tensas de nuestra Liga sobre el césped. Provocaciones, entradas duras e incluso algunas palabras fuera del campo han llevado a todas partes su enfrentamiento deportivo.

A solo unos días de enfrentarse en la Supercopa de España, ha sido el propio Maffeo el que ha hablado del tema y de su relación con el brasileño. Tras confesar que le gustaría ser boxeador si no fuera futbolista, el presentador del podcast Indómitos TV le preguntó por la hipotética posibilidad de que Ibai anunciara en una velada un enfrentamiento entre Vinicius Jr y él.

«Es un mundo aparte, una vida de ficción, pero creo que podría ser la pelea más vista de la historia. Yo creo que ganaría, no tengo ninguna duda, le noquearía en 10 segundos», afirmó Maffeo entre risas, antes de decir que no quería retar a nadie ahora que están «tranquilos» los dos. Estas declaraciones, en tono de broma, fueron realizadas en octubre y han salido ahora a la luz.

El futbolista del Mallorca incidió en que el fútbol es su «trabajo» y que practica el boxeo para desconectar. Un deporte que se ha convertido en una afición para el mallorquinista: «Cuando me retire me gustaría hacer una pelea de boxeo, para saber qué se siente».

Además de eso, Maffeo también habló de las acciones polémicas con Vinicius en las que se pidió su expulsión. «La primera es roja, no hay justificación ninguna, me salvé. La de hace unos meses no es roja. La primera sí y lo acepto, aún me sigue llegando la foto, pero la segunda no. Tuve la suerte de que el cuarto árbitro estaba al lado y vio la intensidad», explicó el jugador del Mallorca.

«A día de hoy bastantes aficiones tienen ese pique con el Madrid. Creo que un poco va por ahí (por Vinicius). Lo bueno del Mallorca es que es muy familiar, entonces si nos tocan a uno nos tocan a todos», analizó Maffeo.

El lateral también dio su visión sobre el racismo que ha denunciado Vinicius en España en algunas ocasiones: «No creo que España sea un país racista. En los equipos de fútbol hay jugadores de todas las nacionalidades, hay de todo. Obviamente, como en todos lados, hay 4 tontos que sí lo son, pero eso en todos lados. Eso no se va a extinguir, desgraciadamente. No creo que Vinicius busqué victimizarse con eso, a él le afecta, no es agradable. Si voy a África y a mí me llaman blanquito de mierda me afectaría. Creo que en ese sentido él lo está haciendo bien, porque está luchando contra algo que es importante. Se puede equivocar en otras cosas como todos, como en la forma de hablarle a los jugadores o a los árbitros, pero en el tema del racismo no».

Por último, Maffeo admitió que su rival, a día de hoy, sería el Real Madrid: «No tengo nada en contra de ellos, pero simplemente no es un equipo que me haga gracia. ¿Si me llaman para ir al Madrid? Iría, obviamente, hay clubes a los que no puedes decir que no y el Madrid es uno de ellos, pero no me van a llamar (risas)».